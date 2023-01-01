На трасі Устилуг – Луцьк – Рівне затримали водія, рівень алкоголю у крові якого у 14 разів перевищував норму
Сьогодні, 14:40
На автодорозі Н22 Устилуг – Луцьк – Рівне патрульні зупинили автомобіль, який перевищив швидкість – водій був у стані алкогольного спʼяніння.
Про це у понеділок, 24 липня, повідомили на сторінці патрульної поліції Волинської області у фейсбуці.
Під час вимірювання швидкості на автодорозі Н-22 Устилуг – Луцьк – Рівне патрульні зупинили автомобіль Volkswagen за перевищення встановленої швидкості.
Коли ж інспектори почали спілкуватися з 32-річним водієм, то помітили у нього ознаки алкогольного спʼяніння. Поліцейські запропонували йому пройти огляд на місці події. Drager показав 2,88 проміле, що перевищує допустиму норму у 14 разів.
Чоловік не погодився з результатом, який показав прилад, та виявив бажання проїхати до медичного закладу, щоб пройти там ще раз огляд. Лікар підтвердив, що водій перебував в стані спʼяніння.
На порушника охоронці порядку склали адміністративні матеріали за ст. 130 (Керування у стані спʼяніння) та за ч. 1 ст. 122 (Перевищення встановленої швидкості) КУпАП.
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Про це у понеділок, 24 липня, повідомили на сторінці патрульної поліції Волинської області у фейсбуці.
Під час вимірювання швидкості на автодорозі Н-22 Устилуг – Луцьк – Рівне патрульні зупинили автомобіль Volkswagen за перевищення встановленої швидкості.
Коли ж інспектори почали спілкуватися з 32-річним водієм, то помітили у нього ознаки алкогольного спʼяніння. Поліцейські запропонували йому пройти огляд на місці події. Drager показав 2,88 проміле, що перевищує допустиму норму у 14 разів.
Чоловік не погодився з результатом, який показав прилад, та виявив бажання проїхати до медичного закладу, щоб пройти там ще раз огляд. Лікар підтвердив, що водій перебував в стані спʼяніння.
На порушника охоронці порядку склали адміністративні матеріали за ст. 130 (Керування у стані спʼяніння) та за ч. 1 ст. 122 (Перевищення встановленої швидкості) КУпАП.
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