На трасі Устилуг – Луцьк – Рівне затримали водія, рівень алкоголю у крові якого у 14 разів перевищував норму

На автодорозі Н22 Устилуг – Луцьк – Рівне патрульні зупинили автомобіль, який перевищив швидкість – водій був у стані алкогольного спʼяніння.Про це у понеділок, 24 липня, повідомили на сторінці патрульної поліції Волинської області у фейсбуці.Під час вимірювання швидкості на автодорозі Н-22 Устилуг – Луцьк – Рівне патрульні зупинили автомобіль Volkswagen за перевищення встановленої швидкості.Коли ж інспектори почали спілкуватися з 32-річним водієм, то помітили у нього ознаки алкогольного спʼяніння. Поліцейські запропонували йому пройти огляд на місці події. Drager показав 2,88 проміле, що перевищує допустиму норму у 14 разів.Чоловік не погодився з результатом, який показав прилад, та виявив бажання проїхати до медичного закладу, щоб пройти там ще раз огляд. Лікар підтвердив, що водій перебував в стані спʼяніння.На порушника охоронці порядку склали адміністративні матеріали за ст. 130 (Керування у стані спʼяніння) та за ч. 1 ст. 122 (Перевищення встановленої швидкості) КУпАП.