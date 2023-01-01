НБУ повідомив, чи переглядатиме офіційний курс долара

НБУ повідомив, чи переглядатиме офіційний курс долара
Курс долара визначатиметься на ринковій основі за результатами операції на міжбанківському ринку

За прогнозами експертів на прийдешньому тижні долар буде стабільним, але наразі є низка ризиків для курсової стійкості на валютному ринку.

Як повідомляє заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук в інтерв'ю для Укрінформу, поки що Нацбанк України немає жодних підстав для перегляду офіційного курсу долара у бік зростання чи спадання.

«Я думаю, що сьогодні у нас немає жодних підстав для переприв'язки офіційного курсу в той чи інший бік. Водночас коли ми говоримо про можливе повернення до принципів гнучкого курсоутворення, то зрозуміло, що такий перехід зумовить і певну гнучкість офіційного обмінного курсу. Він визначатиметься на ринковій основі за результатами операції на міжбанківському ринку, а НБУ підтримуватиме ринок, суттєво обмежуючи коливання. За такого режиму курс зможе як послаблюватися, так і зміцнюватися», – каже Сергій Ніколайчук.

За словами експерта, курс долара визначатиметься на ринковій основі за результатами операції на міжбанківському ринку, а НБУ своєю чергою підтримуватиме ринок і тим самим обмежуватиме коливання. Тож, долар може як послаблюватися, так і зміцнюватися.

Сергій Ніколайчук впевнений, що наразі ключовий ризик для курсової стійкості в Україні – це 500 днів непередбачуваних наслідків війни.

«Через це ми змушені дотримуватися досить жорсткої монетарної політики, аби нейтралізувати його вплив. Однак, як я вже говорив, ситуація протягом останніх місяців була досить сприятливою і нам вдавалося мінімізувати вплив цього чинника», – розповів заступник голови НБУ.

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