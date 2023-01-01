На Волині горіли дві господарські споруди

На Волині горіли дві господарські споруди
Протягом минулої доби підрозділи пожежно–рятувальної служби області ліквідували 4 пожежі.

Про це повідомили у ДСНС Волині.

23 липня рятувальники 18 ДПРЧ смт Іваничі спільно з працівниками місцевої пожежної охорони села Риковичі ліквідували пожежу господарської споруди в селі Старий Порицьк Володимирського району. Ймовірна причина - необережне поводження з вогнем невстановлених осіб.

Працівники 11 ДПРЧ разом з черговим підрозділом МПО села Прип'ять приборкали загорання господарської споруди в смт Шацьк Ковельського району. Попередня причина пожежі — необережне поводження з вогнем власника будівлі.

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Теги: Волинь, пожежа, рятувальники
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