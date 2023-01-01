На Волині горіли дві господарські споруди
Сьогодні, 13:25
Протягом минулої доби підрозділи пожежно–рятувальної служби області ліквідували 4 пожежі.
Про це повідомили у ДСНС Волині.
23 липня рятувальники 18 ДПРЧ смт Іваничі спільно з працівниками місцевої пожежної охорони села Риковичі ліквідували пожежу господарської споруди в селі Старий Порицьк Володимирського району. Ймовірна причина - необережне поводження з вогнем невстановлених осіб.
Працівники 11 ДПРЧ разом з черговим підрозділом МПО села Прип'ять приборкали загорання господарської споруди в смт Шацьк Ковельського району. Попередня причина пожежі — необережне поводження з вогнем власника будівлі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили у ДСНС Волині.
23 липня рятувальники 18 ДПРЧ смт Іваничі спільно з працівниками місцевої пожежної охорони села Риковичі ліквідували пожежу господарської споруди в селі Старий Порицьк Володимирського району. Ймовірна причина - необережне поводження з вогнем невстановлених осіб.
Працівники 11 ДПРЧ разом з черговим підрозділом МПО села Прип'ять приборкали загорання господарської споруди в смт Шацьк Ковельського району. Попередня причина пожежі — необережне поводження з вогнем власника будівлі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Лучанин за кермом вантажівки потрапив у ДТП на Рівненщині: серед постраждалих — дитина
Сьогодні, 13:43
На Волині горіли дві господарські споруди
Сьогодні, 13:25
Голову Державної судової адміністрації викрили на підбурюванні до надання хабаря суддям Верховного Суду
Сьогодні, 13:11
На війні загинув Герой з Волині Сергій Ткачук
Сьогодні, 13:00
На Волині оштрафували студента, який зробив матері «інвалідність», щоб виїхати за кордон
Сьогодні, 12:55
Медіа