На війні загинув Герой з Волині Сергій Ткачук
Сьогодні, 13:00
Захищаючи Україну, загинув Герой з Волині Сергій Ткачук.
Про це повідомили у Камінь-Каширській РВА.
"За рідну землю віддав найдорожче воїн-земляк Сергій Ткачук із селища Маневичі. В районі тривають дні жалоби. Світла пам'ять вірному синові України. Шана подвигам Героя – вічна. Співчуття рідним загиблого", - йдеться в повідомленні.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
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Про це повідомили у Камінь-Каширській РВА.
"За рідну землю віддав найдорожче воїн-земляк Сергій Ткачук із селища Маневичі. В районі тривають дні жалоби. Світла пам'ять вірному синові України. Шана подвигам Героя – вічна. Співчуття рідним загиблого", - йдеться в повідомленні.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
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