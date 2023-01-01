На війні загинув Герой з Волині Сергій Ткачук

Сергій Ткачук.



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"За рідну землю віддав найдорожче воїн-земляк Сергій Ткачук із селища Маневичі. В районі тривають дні жалоби. Світла пам'ять вірному синові України. Шана подвигам Героя – вічна. Співчуття рідним загиблого", - йдеться в повідомленні.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Захищаючи Україну, загинув Герой з ВолиніПро це повідомили у Камінь-Каширській РВА."За рідну землю віддав найдорожче воїн-земляк Сергій Ткачук із селища Маневичі. В районі тривають дні жалоби. Світла пам'ять вірному синові України. Шана подвигам Героя – вічна. Співчуття рідним загиблого", - йдеться в повідомленні.

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