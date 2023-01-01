На Волині оштрафували студента, який зробив матері «інвалідність», щоб виїхати за кордон





Вирок ухвалив Любомльський районний суд, - пишуть



У квітні уродженець Чернігівщини Владислав Л., який є студентом, домовився з невідомою особою у Telegram про виготовлення на ім'я своєї матері документів, які надають йому право безперешкодного перетину державного кордону України.



Зокрема невстановлена особа підробила довідку, в яку внесла неправдиві дані про те, що матір Владислава Л. перебуває на консульському обліку в Генеральному консульстві України у Гамбурзі, пенсійне посвідчення, в якому вказала недостовірні відомості про те, що жінка має інвалідність другої групи, а також виписку з акта медико-соціальної експертної комісії, в якій була неправдива інформація, що мати обвинуваченого за станом здоров'я потребує сторонньої допомоги та залежить від сторонніх осіб.



За підроблені документи ухилянт заплатив п’ять тисяч гривень, але вони не допомогли йому виїхати за кордон через «Ягодин», оскільки підробку виявили прикордонники.



У суд обвинувальний акт надійшов з угодою між обвинуваченим та прокурором. Владислава Л. визнали винним у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.27, ч.3 ст.358 та ч.4 ст.358 КК України.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Волині студента оштрафували на 68 тисяч гривень за підробку документів на ім’я своєї матері та їх використання під час спроби перетину державного кордону. Хлопець зробив матері «інвалідність».Вирок ухвалив Любомльський районний суд, - пишуть Волинські новини У квітні уродженець Чернігівщини, який є студентом, домовився з невідомою особою у Telegram про виготовлення на ім'я своєї матері документів, які надають йому право безперешкодного перетину державного кордону України.Зокрема невстановлена особа підробила довідку, в яку внесла неправдиві дані про те, що матір Владислава Л. перебуває на консульському обліку в Генеральному консульстві України у Гамбурзі, пенсійне посвідчення, в якому вказала недостовірні відомості про те, що жінка має інвалідність другої групи, а також виписку з акта медико-соціальної експертної комісії, в якій була неправдива інформація, що мати обвинуваченого за станом здоров'я потребує сторонньої допомоги та залежить від сторонніх осіб.За підроблені документи ухилянт заплатив п’ять тисяч гривень, але вони не допомогли йому виїхати за кордон через «Ягодин», оскільки підробку виявили прикордонники.У суд обвинувальний акт надійшов з угодою між обвинуваченим та прокурором. Владислава Л. визнали винним у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.27, ч.3 ст.358 та ч.4 ст.358 КК України.

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