У Луцьку у квартирі рятувальники виявили тіло чоловіка

У Луцьку у квартирі рятувальники виявили тіло чоловіка
У Луцьку на вулиці Винниченка у зачиненій квартирі рятувальники виявили тіло чоловіка.

Про це повідомили у ДСНС Волині.

"23 липня у Луцьку на вулиці Винниченка працівники групи рятувальних робіт за допомогою шанцевого інструменту відчинили двері в квартиру, господар якої тривалий час не виходив на зв'язок", - йдеться у повідомленні.

Як зазначили рятувальники, у помешканні вони виявили чоловіка без ознак життя.

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Теги: Луцьк, квартира, чоловік, смерть, рятувальники
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