У Луцьку у квартирі рятувальники виявили тіло чоловіка
Сьогодні, 12:42
У Луцьку на вулиці Винниченка у зачиненій квартирі рятувальники виявили тіло чоловіка.
Про це повідомили у ДСНС Волині.
"23 липня у Луцьку на вулиці Винниченка працівники групи рятувальних робіт за допомогою шанцевого інструменту відчинили двері в квартиру, господар якої тривалий час не виходив на зв'язок", - йдеться у повідомленні.
Як зазначили рятувальники, у помешканні вони виявили чоловіка без ознак життя.
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Про це повідомили у ДСНС Волині.
"23 липня у Луцьку на вулиці Винниченка працівники групи рятувальних робіт за допомогою шанцевого інструменту відчинили двері в квартиру, господар якої тривалий час не виходив на зв'язок", - йдеться у повідомленні.
Як зазначили рятувальники, у помешканні вони виявили чоловіка без ознак життя.
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