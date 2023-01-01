У Луцьку у квартирі рятувальники виявили тіло чоловіка

У Луцьку на вулиці Винниченка у зачиненій квартирі рятувальники виявили тіло чоловіка.Про це повідомили у ДСНС Волині."23 липня у Луцьку на вулиці Винниченка працівники групи рятувальних робіт за допомогою шанцевого інструменту відчинили двері в квартиру, господар якої тривалий час не виходив на зв'язок", - йдеться у повідомленні.Як зазначили рятувальники, у помешканні вони виявили чоловіка без ознак життя.