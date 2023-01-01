Повідомили про підозру чинному депутату України, який співпрацював з окупантами

Служба безпеки і Державне бюро розслідувань викрили на співпраці з рф чинного народного депутата України від забороненої проросійської партії «ОПЗЖ».Про це повідомляє пресслужба СБУ.Фігуранту повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада).Встановлено, що під час повномасштабного вторгнення рф цей депутат, перебуваючи на тимчасово окупованій території Запорізької області, добровільно пішов на співпрацю з агресором.Зокрема, перереєстрував підконтрольні йому підприємства за російським законодавством, відкрив рахунки у місцевих «філіях» банківських установ рф, а також організував виробництво матеріальних цінностей та їх передачу російським окупаційним військам.За наявною інформацією, заводи фігуранта постачали паливно-мастильні матеріали для військової техніки рф і надавали техніку для облаштування ворожих фортифікаційних споруд.Коли ж народний депутат виїхав до Києва, то продовжив координувати підприємства, які допомагають ворогу у війні проти України.Під час невідкладних слідчих дій правоохоронці виявили та вилучили електронні носії з доказами діяльності нардепа на користь рф.Вирішується питання щодо обрання фігуранту запобіжного заходу.Триває досудове розслідування для встановлення усіх обставин злочину.Зловмиснику загрожує до 15 років тюрми.