Завтра на Волинь привезуть тіло Героя Ігоря Тарасюка, який загинув у ДТП на Донеччині
Сьогодні, 12:15
Завтра, 25 липня, у Ківерцях зустрічатимуть траурний кортеж з тілом загиблого військовослужбовця Ігоря Тарасюка.
Кортеж прибуде орієнтовно о 10.00 годині, - повідомили у громаді.
Траурний кортеж прямуватиме маршрутом : Дубок - Луцька - Княгині Ольги - Соборності - Грушевського - Воровського - Літописна - Жовтнева ( до рідної домівки).
Церемонія поховання відбудеться також 25 липня. Відспівають Героя Ігоря у Свято-Покровському соборі міста Ківерці.
Маршрут траурного кортежу (піша хода) від дому до собору: Жовтнева - Ковельська - Незалежності - Шевченка.
Поховають загиблого на Алеї Слави міського кладовища.
«Просимо жителів громади гідно зустріти та провести в останню путь Героя Ігоря Тарасюка, який віддав своє життя за незалежність України», - йдеться в дописі.
Нагадаємо, на Донеччині під час виконання службових обов'язків у ДТП загинув Герой з Волині Ігор Тарасюк.
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Кортеж прибуде орієнтовно о 10.00 годині, - повідомили у громаді.
Траурний кортеж прямуватиме маршрутом : Дубок - Луцька - Княгині Ольги - Соборності - Грушевського - Воровського - Літописна - Жовтнева ( до рідної домівки).
Церемонія поховання відбудеться також 25 липня. Відспівають Героя Ігоря у Свято-Покровському соборі міста Ківерці.
Маршрут траурного кортежу (піша хода) від дому до собору: Жовтнева - Ковельська - Незалежності - Шевченка.
Поховають загиблого на Алеї Слави міського кладовища.
«Просимо жителів громади гідно зустріти та провести в останню путь Героя Ігоря Тарасюка, який віддав своє життя за незалежність України», - йдеться в дописі.
Нагадаємо, на Донеччині під час виконання службових обов'язків у ДТП загинув Герой з Волині Ігор Тарасюк.
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