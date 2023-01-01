Завтра на Волинь привезуть тіло Героя Ігоря Тарасюка, який загинув у ДТП на Донеччині

Ігоря Тарасюка.



Кортеж прибуде орієнтовно о 10.00 годині, -



Траурний кортеж прямуватиме маршрутом : Дубок - Луцька - Княгині Ольги - Соборності - Грушевського - Воровського - Літописна - Жовтнева ( до рідної домівки).



Церемонія поховання відбудеться також 25 липня. Відспівають Героя Ігоря у Свято-Покровському соборі міста Ківерці.



Маршрут траурного кортежу (піша хода) від дому до собору: Жовтнева - Ковельська - Незалежності - Шевченка.



Поховають загиблого на Алеї Слави міського кладовища.



«Просимо жителів громади гідно зустріти та провести в останню путь Героя Ігоря Тарасюка, який віддав своє життя за незалежність України», - йдеться в дописі.



Нагадаємо,

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Завтра, 25 липня, у Ківерцях зустрічатимуть траурний кортеж з тілом загиблого військовослужбовцяКортеж прибуде орієнтовно о 10.00 годині, - повідомили у громаді.Траурний кортеж прямуватиме маршрутом : Дубок - Луцька - Княгині Ольги - Соборності - Грушевського - Воровського - Літописна - Жовтнева ( до рідної домівки).Церемонія поховання відбудеться також 25 липня. Відспівають Героя Ігоря у Свято-Покровському соборі міста Ківерці.Маршрут траурного кортежу (піша хода) від дому до собору: Жовтнева - Ковельська - Незалежності - Шевченка.Поховають загиблого на Алеї Слави міського кладовища.«Просимо жителів громади гідно зустріти та провести в останню путь Героя Ігоря Тарасюка, який віддав своє життя за незалежність України», - йдеться в дописі.Нагадаємо, на Донеччині під час виконання службових обов'язків у ДТП загинув Герой з Волині Ігор Тарасюк

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