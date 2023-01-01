Завтра на Волинь привезуть тіло Героя Ігоря Тарасюка, який загинув у ДТП на Донеччині

Завтра на Волинь привезуть тіло Героя Ігоря Тарасюка, який загинув у ДТП на Донеччині
Завтра, 25 липня, у Ківерцях зустрічатимуть траурний кортеж з тілом загиблого військовослужбовця Ігоря Тарасюка.

Кортеж прибуде орієнтовно о 10.00 годині, - повідомили у громаді.

Траурний кортеж прямуватиме маршрутом : Дубок - Луцька - Княгині Ольги - Соборності - Грушевського - Воровського - Літописна - Жовтнева ( до рідної домівки).

Церемонія поховання відбудеться також 25 липня. Відспівають Героя Ігоря у Свято-Покровському соборі міста Ківерці.

Маршрут траурного кортежу (піша хода) від дому до собору: Жовтнева - Ковельська - Незалежності - Шевченка.

Поховають загиблого на Алеї Слави міського кладовища.

«Просимо жителів громади гідно зустріти та провести в останню путь Героя Ігоря Тарасюка, який віддав своє життя за незалежність України», - йдеться в дописі.

Нагадаємо, на Донеччині під час виконання службових обов'язків у ДТП загинув Герой з Волині Ігор Тарасюк.

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