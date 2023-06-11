Воїну з Волині, який загинув, рятуючи побратима, просять надати звання Героя України
Сьогодні, 11:50
Воїну з Волині Миколі Гарджалі, який загинув рятуючи побратима, просять надати звання Героя України.
Про це йдеться у петиції, яку опублікували на сайті президента України.
"Прошу присвоїти звання Герой України (посмертно)солдату Гарджалі Миколі Володимировичу, 06.12.1994 року народження, уродженцю с. Озютичі Волинської області.
У березні 2022 року, не вагаючись, став на захист Батьківщини. Солдат Гарджала Микола Володимирович був кулеметником, кулеметного взводу роти вогневої підтримки 3 штурмового батальйону в/ч А4010.
Рятуючи життя побратима, Гарджала Микола Володимирович загинув 11.06.2023 року в районі н.п. Іванівське Донецької області в результаті артилерійського обстрілу. Гідно виконуючи свій військовий обов'язок, залишився вірний присязі, беручи участь в обороні держави та стримуванні збройної агресії", - йдеться в тексті петиції.
Підтримати петицію можна за ПОСИЛАННЯМ.
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Про це йдеться у петиції, яку опублікували на сайті президента України.
"Прошу присвоїти звання Герой України (посмертно)солдату Гарджалі Миколі Володимировичу, 06.12.1994 року народження, уродженцю с. Озютичі Волинської області.
У березні 2022 року, не вагаючись, став на захист Батьківщини. Солдат Гарджала Микола Володимирович був кулеметником, кулеметного взводу роти вогневої підтримки 3 штурмового батальйону в/ч А4010.
Рятуючи життя побратима, Гарджала Микола Володимирович загинув 11.06.2023 року в районі н.п. Іванівське Донецької області в результаті артилерійського обстрілу. Гідно виконуючи свій військовий обов'язок, залишився вірний присязі, беручи участь в обороні держави та стримуванні збройної агресії", - йдеться в тексті петиції.
Підтримати петицію можна за ПОСИЛАННЯМ.
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