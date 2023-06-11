Воїну з Волині, який загинув, рятуючи побратима, просять надати звання Героя України

Миколі Гарджалі, який загинув рятуючи побратима, просять надати звання Героя України.



Про це йдеться у



"Прошу присвоїти звання Герой України (посмертно)солдату Гарджалі Миколі Володимировичу, 06.12.1994 року народження, уродженцю с. Озютичі Волинської області.



У березні 2022 року, не вагаючись, став на захист Батьківщини. Солдат Гарджала Микола Володимирович був кулеметником, кулеметного взводу роти вогневої підтримки 3 штурмового батальйону в/ч А4010.



Рятуючи життя побратима,



Підтримати петицію можна за

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Воїну з Волині, який загинув рятуючи побратима, просять надати звання Героя України.Про це йдеться у петиції , яку опублікували на сайті президента України."Прошу присвоїти звання Герой України (посмертно)солдату Гарджалі Миколі Володимировичу, 06.12.1994 року народження, уродженцю с. Озютичі Волинської області.У березні 2022 року, не вагаючись, став на захист Батьківщини. Солдат Гарджала Микола Володимирович був кулеметником, кулеметного взводу роти вогневої підтримки 3 штурмового батальйону в/ч А4010.Рятуючи життя побратима, Гарджала Микола Володимирович загинув 11.06.2023 року в районі н.п. Іванівське Донецької області в результаті артилерійського обстрілу. Гідно виконуючи свій військовий обов'язок, залишився вірний присязі, беручи участь в обороні держави та стримуванні збройної агресії", - йдеться в тексті петиції.Підтримати петицію можна за ПОСИЛАННЯМ

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію