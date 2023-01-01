Російські окупанти забрали життя 28-річного воїна з Волині Миколи Гарджали

Російські окупанти забрали життя 28-річного воїна з Волині Миколи Гарджали
У війні з Росією загинув 28-річний військовослужбовець з Волині Микола Гарджала.

Про це повідомили на сторінці Затурцівської громади.

«Пекучий біль і гіркий смуток сколихнув нашу громаду...

Ворожа куля обірвала життя 28-річного жителя села Озютичі, Миколи Гарджали.

Висловлюємо щирі співчуття рідним, близьким та друзям з приводу передчасної смерті Героя

Сумуємо разом із Вами, низько схиляємо голови у скорботі.

Нехай душа загиблого Миколи знайде вічний спокій...

Герої не вмирають!» – йдеться у дописі.

Російські окупанти забрали життя 28-річного воїна з Волині Миколи Гарджали


Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого. Вічна пам’ять!

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Теги: Микола Гарджала, смерть, війна
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