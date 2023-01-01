Російські окупанти забрали життя 28-річного воїна з Волині Миколи Гарджали
Сьогодні, 22:05
У війні з Росією загинув 28-річний військовослужбовець з Волині Микола Гарджала.
Про це повідомили на сторінці Затурцівської громади.
«Пекучий біль і гіркий смуток сколихнув нашу громаду...
Ворожа куля обірвала життя 28-річного жителя села Озютичі, Миколи Гарджали.
Висловлюємо щирі співчуття рідним, близьким та друзям з приводу передчасної смерті Героя
Сумуємо разом із Вами, низько схиляємо голови у скорботі.
Нехай душа загиблого Миколи знайде вічний спокій...
Герої не вмирають!» – йдеться у дописі.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого. Вічна пам’ять!
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Про це повідомили на сторінці Затурцівської громади.
«Пекучий біль і гіркий смуток сколихнув нашу громаду...
Ворожа куля обірвала життя 28-річного жителя села Озютичі, Миколи Гарджали.
Висловлюємо щирі співчуття рідним, близьким та друзям з приводу передчасної смерті Героя
Сумуємо разом із Вами, низько схиляємо голови у скорботі.
Нехай душа загиблого Миколи знайде вічний спокій...
Герої не вмирають!» – йдеться у дописі.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого. Вічна пам’ять!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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