Російські окупанти забрали життя 28-річного воїна з Волині Миколи Гарджали

Микола Гарджала.



Про це повідомили на сторінці Затурцівської громади.



«Пекучий біль і гіркий смуток сколихнув нашу громаду...



Ворожа куля обірвала життя 28-річного жителя села Озютичі, Миколи Гарджали.



Висловлюємо щирі співчуття рідним, близьким та друзям з приводу передчасної смерті Героя



Сумуємо разом із Вами, низько схиляємо голови у скорботі.



Нехай душа загиблого Миколи знайде вічний спокій...



Герої не вмирають!» – йдеться у дописі.







Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого. Вічна пам’ять!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У війні з Росією загинув 28-річний військовослужбовець з ВолиніПро це повідомили на сторінці Затурцівської громади.«Пекучий біль і гіркий смуток сколихнув нашу громаду...Ворожа куля обірвала життя 28-річного жителя села Озютичі, Миколи Гарджали.Висловлюємо щирі співчуття рідним, близьким та друзям з приводу передчасної смерті ГерояСумуємо разом із Вами, низько схиляємо голови у скорботі.Нехай душа загиблого Миколи знайде вічний спокій...Герої не вмирають!» – йдеться у дописі.

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