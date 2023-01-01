Добрі новини від ВолиньPost за 17 червня

У постійній рубриці ми не підбиваємо підсумки дня. Ми нагадуємо лише про добрі новини, яких іноді так бракує у стрічці.Віримо, що цьогоріч напишемо про головну добру новину ‒ Перемогу України! А сьогодні, 17 червня, писали про таке:Близько 21.00 16 червня на Донецькому напрямку підрозділ Повітряних Сил знищив ворожий ударний вертоліт Ка-52!із Деревка відомий на Любешівщині як досвідчений педагог із багаторічним стажем. А ще знаний він своєю співучістю. Ось тільки на цьому перелік талантів чоловіка не вичерпується. Він ще й неабиякий майстер по роботі з деревом і плете чудові кошики.Таку науку до плетіння різних виробів Іван Васильович перейняв від своїх батьків. Адже і мама, й тато колись теж були неабиякими мастаками у цій справі. Навіть один із одним змагалися, хто ж кращого коша виплете. Тож і їхній син теж чи не з дитинства перейняв ці навички. Ось тільки, каже, раніше не було усе часу на це за постійними вчительськими клопотами.За добу 16-17 червня українські захисники ліквідували 670 російських окупантів, 12 їхніх танків та 23 броньованих машини. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 17.06.23 орієнтовно склали:- особового складу ‒ близько 219170 (+670) осіб,- танків ‒ 3977 (+12) од,- бойових броньованих машин ‒ 7706 (+23) од,- артилерійських систем – 3834 (+22) од,- РСЗВ – 609 (+3) од,- засобів ППО ‒ 364 (+0) од,- літаків – 314 (+0) од,- гелікоптерів – 302 (+1) од,- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3364 (+7),- крилатих ракет ‒ 1211 (+12),- кораблів/катерів ‒ 18 (+0) од,- автомобільної техніки та автоцистерн – 6557 (+38) од,- спеціальної техніки ‒ 520 (+1).Художник з Луцькау рамках проєкту «Відомі люди Луцька» створив мурал, присвячений кінорежисеру та оператору Борису Ревенку.Зауважимо, що побачити мурал можна на проспекті Волі, 3.У Луцьку волонтери Червоного Хреста за 181 тисячу гривень облаштували швейну майстерню, де можуть безплатно отримати послуги переселенці і ті, хто опинилися в складних життєвих обставинах.Метальниця молота з Волиніпосіла перше місце з метання молота на турнірі серії World Athletics Continental Tour Bronze-2023, що відбувся 16 червня в Естонії.