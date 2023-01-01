Добрі новини від ВолиньPost за 17 червня
17 червень, 23:17
У постійній рубриці ми не підбиваємо підсумки дня. Ми нагадуємо лише про добрі новини, яких іноді так бракує у стрічці.
Віримо, що цьогоріч напишемо про головну добру новину ‒ Перемогу України! А сьогодні, 17 червня, писали про таке:
Українські військові знищили ворожий ударний вертоліт Ка-52
Близько 21.00 16 червня на Донецькому напрямку підрозділ Повітряних Сил знищив ворожий ударний вертоліт Ка-52!
На заслуженому відпочинку вчитель з Волині почав плести кошики
Іван Поліковський із Деревка відомий на Любешівщині як досвідчений педагог із багаторічним стажем. А ще знаний він своєю співучістю. Ось тільки на цьому перелік талантів чоловіка не вичерпується. Він ще й неабиякий майстер по роботі з деревом і плете чудові кошики.
Таку науку до плетіння різних виробів Іван Васильович перейняв від своїх батьків. Адже і мама, й тато колись теж були неабиякими мастаками у цій справі. Навіть один із одним змагалися, хто ж кращого коша виплете. Тож і їхній син теж чи не з дитинства перейняв ці навички. Ось тільки, каже, раніше не було усе часу на це за постійними вчительськими клопотами.
Аби прочитати його історію, натисніть на заголовок
За добу росія втратила 12 танків та 22 артсистеми. Оприлюднили бойові втрати ворога
За добу 16-17 червня українські захисники ліквідували 670 російських окупантів, 12 їхніх танків та 23 броньованих машини. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 17.06.23 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 219170 (+670) осіб,
- танків ‒ 3977 (+12) од,
- бойових броньованих машин ‒ 7706 (+23) од,
- артилерійських систем – 3834 (+22) од,
- РСЗВ – 609 (+3) од,
- засобів ППО ‒ 364 (+0) од,
- літаків – 314 (+0) од,
- гелікоптерів – 302 (+1) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3364 (+7),
- крилатих ракет ‒ 1211 (+12),
- кораблів/катерів ‒ 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 6557 (+38) од,
- спеціальної техніки ‒ 520 (+1).
На проспекті Волі з'явився новий мурал. ФОТО
Художник з Луцька Юрій Чайка у рамках проєкту «Відомі люди Луцька» створив мурал, присвячений кінорежисеру та оператору Борису Ревенку.
Зауважимо, що побачити мурал можна на проспекті Волі, 3.
Аби переглянути фото, натисніть на заголовок
У Луцьку облаштували безплатну швейну майстерню: які послуги надають
У Луцьку волонтери Червоного Хреста за 181 тисячу гривень облаштували швейну майстерню, де можуть безплатно отримати послуги переселенці і ті, хто опинилися в складних життєвих обставинах.
Аби переглянути сюжет, натисніть на заголовок
Волинська метальниця перемогла на Світовому турнірі в Естонії
Метальниця молота з Волині Ірина Климець посіла перше місце з метання молота на турнірі серії World Athletics Continental Tour Bronze-2023, що відбувся 16 червня в Естонії.
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Віримо, що цьогоріч напишемо про головну добру новину ‒ Перемогу України! А сьогодні, 17 червня, писали про таке:
Українські військові знищили ворожий ударний вертоліт Ка-52
Близько 21.00 16 червня на Донецькому напрямку підрозділ Повітряних Сил знищив ворожий ударний вертоліт Ка-52!
На заслуженому відпочинку вчитель з Волині почав плести кошики
Іван Поліковський із Деревка відомий на Любешівщині як досвідчений педагог із багаторічним стажем. А ще знаний він своєю співучістю. Ось тільки на цьому перелік талантів чоловіка не вичерпується. Він ще й неабиякий майстер по роботі з деревом і плете чудові кошики.
Таку науку до плетіння різних виробів Іван Васильович перейняв від своїх батьків. Адже і мама, й тато колись теж були неабиякими мастаками у цій справі. Навіть один із одним змагалися, хто ж кращого коша виплете. Тож і їхній син теж чи не з дитинства перейняв ці навички. Ось тільки, каже, раніше не було усе часу на це за постійними вчительськими клопотами.
Аби прочитати його історію, натисніть на заголовок
За добу росія втратила 12 танків та 22 артсистеми. Оприлюднили бойові втрати ворога
За добу 16-17 червня українські захисники ліквідували 670 російських окупантів, 12 їхніх танків та 23 броньованих машини. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 17.06.23 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 219170 (+670) осіб,
- танків ‒ 3977 (+12) од,
- бойових броньованих машин ‒ 7706 (+23) од,
- артилерійських систем – 3834 (+22) од,
- РСЗВ – 609 (+3) од,
- засобів ППО ‒ 364 (+0) од,
- літаків – 314 (+0) од,
- гелікоптерів – 302 (+1) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3364 (+7),
- крилатих ракет ‒ 1211 (+12),
- кораблів/катерів ‒ 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 6557 (+38) од,
- спеціальної техніки ‒ 520 (+1).
На проспекті Волі з'явився новий мурал. ФОТО
Художник з Луцька Юрій Чайка у рамках проєкту «Відомі люди Луцька» створив мурал, присвячений кінорежисеру та оператору Борису Ревенку.
Зауважимо, що побачити мурал можна на проспекті Волі, 3.
Аби переглянути фото, натисніть на заголовок
У Луцьку облаштували безплатну швейну майстерню: які послуги надають
У Луцьку волонтери Червоного Хреста за 181 тисячу гривень облаштували швейну майстерню, де можуть безплатно отримати послуги переселенці і ті, хто опинилися в складних життєвих обставинах.
Аби переглянути сюжет, натисніть на заголовок
Волинська метальниця перемогла на Світовому турнірі в Естонії
Метальниця молота з Волині Ірина Климець посіла перше місце з метання молота на турнірі серії World Athletics Continental Tour Bronze-2023, що відбувся 16 червня в Естонії.
Не забувайте повідомляти нам про добрі новини у ваших селах, містах, громадах на нашу електронну скриньку [email protected] або за телефоном 050-505-20-30.
А ми чекаємо, поки напишемо головну добру новину ‒ нашу перемогу! Нині ж дякуємо кожному і кожній, хто її наближає!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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