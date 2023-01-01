За добу росія втратила 12 танків та 22 артсистеми. Оприлюднили бойові втрати ворога





Про це інформує



Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 17.06.23 орієнтовно склали:



- особового складу ‒ близько 219170 (+670) осіб,

- танків ‒ 3977 (+12) од,

- бойових броньованих машин ‒ 7706 (+23) од,

- артилерійських систем – 3834 (+22) од,

- РСЗВ – 609 (+3) од,

- засобів ППО ‒ 364 (+0) од,

- літаків – 314 (+0) од,

- гелікоптерів – 302 (+1) од,

- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3364 (+7),

- крилатих ракет ‒ 1211 (+12),

- кораблів/катерів ‒ 18 (+0) од,

- автомобільної техніки та автоцистерн – 6557 (+38) од,

- спеціальної техніки ‒ 520 (+1).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! За добу 16-17 червня українські захисники ліквідували 670 російських окупантів, 12 їхніх танків та 23 броньованих машини.Про це інформує Генштаб Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 17.06.23 орієнтовно склали:- особового складу ‒ близько 219170 (+670) осіб,- танків ‒ 3977 (+12) од,- бойових броньованих машин ‒ 7706 (+23) од,- артилерійських систем – 3834 (+22) од,- РСЗВ – 609 (+3) од,- засобів ППО ‒ 364 (+0) од,- літаків – 314 (+0) од,- гелікоптерів – 302 (+1) од,- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3364 (+7),- крилатих ракет ‒ 1211 (+12),- кораблів/катерів ‒ 18 (+0) од,- автомобільної техніки та автоцистерн – 6557 (+38) од,- спеціальної техніки ‒ 520 (+1).

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