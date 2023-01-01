За добу росія втратила 12 танків та 22 артсистеми. Оприлюднили бойові втрати ворога
Сьогодні, 10:07
За добу 16-17 червня українські захисники ліквідували 670 російських окупантів, 12 їхніх танків та 23 броньованих машини.
Про це інформує Генштаб.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 17.06.23 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 219170 (+670) осіб,
- танків ‒ 3977 (+12) од,
- бойових броньованих машин ‒ 7706 (+23) од,
- артилерійських систем – 3834 (+22) од,
- РСЗВ – 609 (+3) од,
- засобів ППО ‒ 364 (+0) од,
- літаків – 314 (+0) од,
- гелікоптерів – 302 (+1) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3364 (+7),
- крилатих ракет ‒ 1211 (+12),
- кораблів/катерів ‒ 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 6557 (+38) од,
- спеціальної техніки ‒ 520 (+1).
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Про це інформує Генштаб.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 17.06.23 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 219170 (+670) осіб,
- танків ‒ 3977 (+12) од,
- бойових броньованих машин ‒ 7706 (+23) од,
- артилерійських систем – 3834 (+22) од,
- РСЗВ – 609 (+3) од,
- засобів ППО ‒ 364 (+0) од,
- літаків – 314 (+0) од,
- гелікоптерів – 302 (+1) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3364 (+7),
- крилатих ракет ‒ 1211 (+12),
- кораблів/катерів ‒ 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 6557 (+38) од,
- спеціальної техніки ‒ 520 (+1).
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