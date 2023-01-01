У Луцьку на Ківерцівській – ДТП. ФОТО





Про це інформують у пресслужбі патрульної поліції області.



Прибувши на місце події патрульні з’ясували, що керманич автомобіля Mazda, рухаючись по другорядній дорозі, не надав перевагу в русі автомобілю марки Nissan, який рухався головною.



В результаті цього відбулася дорожньо-транспортна пригода, в якій автомобілі зазнали механічних пошкоджень. На щастя, в автопригоді ніхто не травмувався.







На винуватця події патрульні склали адмінпротокол за ст. 124 (Порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів) КУпАП.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 16 червня, близько 15 години, на вулиці Ківерцівській сталася дорожньо-транспортна пригода.Про це інформують у пресслужбі патрульної поліції області.Прибувши на місце події патрульні з’ясували, що керманич автомобіля Mazda, рухаючись по другорядній дорозі, не надав перевагу в русі автомобілю марки Nissan, який рухався головною.В результаті цього відбулася дорожньо-транспортна пригода, в якій автомобілі зазнали механічних пошкоджень. На щастя, в автопригоді ніхто не травмувався.На винуватця події патрульні склали адмінпротокол за ст. 124 (Порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів) КУпАП.

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