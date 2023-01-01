У Луцьку на Ківерцівській – ДТП. ФОТО
Сьогодні, 11:35
16 червня, близько 15 години, на вулиці Ківерцівській сталася дорожньо-транспортна пригода.
Про це інформують у пресслужбі патрульної поліції області.
Прибувши на місце події патрульні з’ясували, що керманич автомобіля Mazda, рухаючись по другорядній дорозі, не надав перевагу в русі автомобілю марки Nissan, який рухався головною.
В результаті цього відбулася дорожньо-транспортна пригода, в якій автомобілі зазнали механічних пошкоджень. На щастя, в автопригоді ніхто не травмувався.
На винуватця події патрульні склали адмінпротокол за ст. 124 (Порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів) КУпАП.
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Про це інформують у пресслужбі патрульної поліції області.
Прибувши на місце події патрульні з’ясували, що керманич автомобіля Mazda, рухаючись по другорядній дорозі, не надав перевагу в русі автомобілю марки Nissan, який рухався головною.
В результаті цього відбулася дорожньо-транспортна пригода, в якій автомобілі зазнали механічних пошкоджень. На щастя, в автопригоді ніхто не травмувався.
На винуватця події патрульні склали адмінпротокол за ст. 124 (Порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів) КУпАП.
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