На проспекті Волі з'явився новий мурал. ФОТО
Сьогодні, 12:20
Художник з Луцька Юрій Чайка у рамках проєкту «Відомі люди Луцька» створив мурал, присвячений кінорежисеру та оператору Борису Ревенку.
Про це йдеться на сторінці Чайки у фейсбуці.
Зауважимо, що побачити мурал можна на проспекті Волі, 3.
«Яке ж наше місто багате на цікавих людей. Дякую за участь своєму другу Дімону Потапчуку та кіностудії «ВОЛИНЬ», – написав художник.
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Про це йдеться на сторінці Чайки у фейсбуці.
Зауважимо, що побачити мурал можна на проспекті Волі, 3.
«Яке ж наше місто багате на цікавих людей. Дякую за участь своєму другу Дімону Потапчуку та кіностудії «ВОЛИНЬ», – написав художник.
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