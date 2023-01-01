У місті на Волині – ДТП на пішохідному переході
Сьогодні, 14:09
Сьогодні, 17 червня, у Нововолинську поблизу колишнього заводу СТО на пішохідному переході трапилась ДТП за участю буса та легкового автомобіля.
Про це повідомляє БУГ.
Жінка, керуючи транспортним засобом Тойота Яріс, не дотрималась безпечної дистанції та допустила зіткнення з авто марки Опель Віваро, що рухався попереду.
Як повідомили правоохоронці журналістам видання, на винуватця ДТП було складено протокол.
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Про це повідомляє БУГ.
Жінка, керуючи транспортним засобом Тойота Яріс, не дотрималась безпечної дистанції та допустила зіткнення з авто марки Опель Віваро, що рухався попереду.
Як повідомили правоохоронці журналістам видання, на винуватця ДТП було складено протокол.
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