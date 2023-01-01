За трагічних обставин обірвалося життя двох полковників з Волині

За трагічних обставин обірвалося життя двох полковників з Волині
Учора, 16 червня, за трагічних обставин обірвалося життя двох володимирчан: полковника Сергія Анатолійовича Кузьміна та полковника Сергія Віталійовича Конопацького.

Про це повідомив Володимирський міський голова Ігор Пальонка.

Траурний кортеж із тілами військових прибуде у місто завтра, 18 червня, о 9.00 зі сторони Ковеля.

Кортеж із тілом Сергія Конопацького буде рухатись до його дому на вулиці Старицького, 23, а з 10.30 вирушить по Ковельській у напрямку вулиці Драгоманова, де у храмі Віри, Надії, Любові та матері їх Софії відбудеться обряд відспівування.

Кортеж із тілом Сергія Кузьміна прослідує через Ковельську на вулицю Драгоманова, 4а, до будинку, де проживав військовий. А з 10.40 вирушить до того ж храму.

Чин похорону відбудеться об 11.00.

"Прошу володимирчан зустріти земляків на в'їзді у місто та долучитись до коридору шани по подальших маршрутах слідування кортежів", – написав Пальонка.

Поховають офіцерів на Федорівському кладовищі.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким!

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Теги: смерть, Волинь
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