За трагічних обставин обірвалося життя двох полковників з Волині
Сьогодні, 15:08
Учора, 16 червня, за трагічних обставин обірвалося життя двох володимирчан: полковника Сергія Анатолійовича Кузьміна та полковника Сергія Віталійовича Конопацького.
Про це повідомив Володимирський міський голова Ігор Пальонка.
Траурний кортеж із тілами військових прибуде у місто завтра, 18 червня, о 9.00 зі сторони Ковеля.
Кортеж із тілом Сергія Конопацького буде рухатись до його дому на вулиці Старицького, 23, а з 10.30 вирушить по Ковельській у напрямку вулиці Драгоманова, де у храмі Віри, Надії, Любові та матері їх Софії відбудеться обряд відспівування.
Кортеж із тілом Сергія Кузьміна прослідує через Ковельську на вулицю Драгоманова, 4а, до будинку, де проживав військовий. А з 10.40 вирушить до того ж храму.
Чин похорону відбудеться об 11.00.
"Прошу володимирчан зустріти земляків на в'їзді у місто та долучитись до коридору шани по подальших маршрутах слідування кортежів", – написав Пальонка.
Поховають офіцерів на Федорівському кладовищі.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким!
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Про це повідомив Володимирський міський голова Ігор Пальонка.
Траурний кортеж із тілами військових прибуде у місто завтра, 18 червня, о 9.00 зі сторони Ковеля.
Кортеж із тілом Сергія Конопацького буде рухатись до його дому на вулиці Старицького, 23, а з 10.30 вирушить по Ковельській у напрямку вулиці Драгоманова, де у храмі Віри, Надії, Любові та матері їх Софії відбудеться обряд відспівування.
Кортеж із тілом Сергія Кузьміна прослідує через Ковельську на вулицю Драгоманова, 4а, до будинку, де проживав військовий. А з 10.40 вирушить до того ж храму.
Чин похорону відбудеться об 11.00.
"Прошу володимирчан зустріти земляків на в'їзді у місто та долучитись до коридору шани по подальших маршрутах слідування кортежів", – написав Пальонка.
Поховають офіцерів на Федорівському кладовищі.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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