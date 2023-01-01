Зоозахисники з Луцька вимагають покарати водійку за смерть собаки
Сьогодні, 16:08
Волинські зоозахисники вимагають покарати водійку, яка переїхала собаку, за жорстоке поводження з тваринами.
Про це пише "Конкурент" з посиланням на фейсбук-сторінку ГО «Волинське Об'єднання ЗооЗахисту».
Луцькі зоозахисники закликають правоохоронців покарати водійку, через яку загинула тварина, за навмисний наїзд. Вони переконані, що кермувальниця чудово могла бачити собаку перед авто і навмисне наїхала на нього.
«Вимагаємо від поліції Волинської області протягом 24 годин, як це передбачено ч. 1 та ч. 2 ст. 214 КПК, внести відомості до ЄРДР і негайно розпочати слідство за ст. 299 ККУ «Жорстоке поводження з тваринами», а саме – навмисний наїзд на тварину, та притягнути водійку до відповідальності. Не побачила, не відчула та не почула скавучання тварини не проходить. На відео видно, що водійка чудово могла бачити, що робиться в неї перед авто!» – наголошують захисники тварин.
Нагадаємо, у Луцьку на вулиці Яровиця жінка переїхала собаку.
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Про це пише "Конкурент" з посиланням на фейсбук-сторінку ГО «Волинське Об'єднання ЗооЗахисту».
Луцькі зоозахисники закликають правоохоронців покарати водійку, через яку загинула тварина, за навмисний наїзд. Вони переконані, що кермувальниця чудово могла бачити собаку перед авто і навмисне наїхала на нього.
«Вимагаємо від поліції Волинської області протягом 24 годин, як це передбачено ч. 1 та ч. 2 ст. 214 КПК, внести відомості до ЄРДР і негайно розпочати слідство за ст. 299 ККУ «Жорстоке поводження з тваринами», а саме – навмисний наїзд на тварину, та притягнути водійку до відповідальності. Не побачила, не відчула та не почула скавучання тварини не проходить. На відео видно, що водійка чудово могла бачити, що робиться в неї перед авто!» – наголошують захисники тварин.
Нагадаємо, у Луцьку на вулиці Яровиця жінка переїхала собаку.
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