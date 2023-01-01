На Волині водій заснув за кермом і спричинив аварію





Про це йдеться у пресслужбі патрульної поліції області.



Прибувши на місце події, поліцейські встановили, що 45-річний водій Volkswagen з перевтоми заснув за кермом. Через це зʼїхав у кювет та здійснив наїзд на дерево.



На місце події прибула слідчо-оперативна група. Патрульні викликали карету екстреної медичної допомоги та допомогли лікарям дістати чоловіка з авто. Медики його ушпиталили.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сьогодні, 17 червня, близько 8 години ранку, патрульні отримали повідомлення про ДТП поблизу села Оконськ.Про це йдеться у пресслужбі патрульної поліції області.Прибувши на місце події, поліцейські встановили, що 45-річний водій Volkswagen з перевтоми заснув за кермом. Через це зʼїхав у кювет та здійснив наїзд на дерево.На місце події прибула слідчо-оперативна група. Патрульні викликали карету екстреної медичної допомоги та допомогли лікарям дістати чоловіка з авто. Медики його ушпиталили.

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