Волинянин, який нині служить у війську, розповів про поранення і повернення на службу

Волинянин, який нині служить у війську, розповів про поранення і повернення на службу
Військовослужбовець із Благодатного Нововолинської громади Віталій Манойло брав участь у бойових діях, захищаючи Україну на сході. Під час одного із завдань отримав поранення, після лікування повернувся на службу.

Суспільному військовослужбовець із позивним "Художник" розповів про бойовий шлях, поранення і реабілітацію.

Шлях до війська

Віталію – 47 років. За освітою чоловік вчитель початкових класів. До повномасштабної війни був професійним художником, розмальовував церкви на Волині, в інших регіонах України та у Польщі.

У військкомат, – каже чоловік, – пішов у перші дні вторгнення Росії в Україну. "Усі хотіли швидше на фронт, зупиняти ворога. У мене дружина, троє дітей, я думаю, що вони поставилися правильно. Жінка, звісно, плакала, а я кажу: "Якщо не піду, буду ховатися, ти будеш мене потім поважати?!", – пригадує боєць.

Участь у бойових діях і поранення

До Збройних сил Віталій потрапив у перших числах березня 2022-го. Зізнається: творчій натурі було важко звикнути до військового життя. Чоловік служив на посаді командира бойової машини.

"Перше враження було, що це не насправді, що в такий час не може такого творитися, такого бути. Будинки розвалені, тварини валяються розпотрошені осколками – це жах. Важко було звикати до гучних вибухів", – каже військовий.

Під час чергового обстрілу на одній із ділянок фронту Віталій отримав важке мінно-вибухове поранення. Це сталося у квітні 2022-го.

"Кидали міни прямо в окопи нам, майже усі тоді отримали поранення. Вони одразу атакували, ми були змушені відбивати атаки їхні, хоч і з пораненнями", – говорить "Художник".

Реабілітація і повернення на службу

Після важкого поранення військовослужбовець довго лікувався. Реабілітація тривала шість місяців. Спершу, – каже боєць, – було важко адаптуватися до відносно мирного життя.

"Тут завжди тихо і ти лежиш, зриваєшся, шукаєш автомат. Така кумедна історія була: пішли на дачу, я тоді на милицях ходив, і тут поряд трактор гусеничний, я ті милиці кинув і в кущі стрибнув, бо ж "танки", – розповів боєць.

Після тривалої реабілітації медики визнали чоловіка непридатним до виконання завдань на передовій. Віталія перевели на службу до територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Зараз боєць охороняє один з об’єктів.


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Теги: Художник, Віталій Манойло
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