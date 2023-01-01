У Луцьку облаштували безплатну швейну майстерню: які послуги надають

У Луцьку облаштували безплатну швейну майстерню: які послуги надають
У Луцьку волонтери Червоного Хреста за 181 тисячу гривень облаштували швейну майстерню, де можуть безплатно отримати послуги переселенці і ті, хто опинилися в складних життєвих обставинах.

Про це розповіла Суспільному голова луцької організації Емілія Матвійчук.

З її слів, укомплектувати майстерню та закупити необхідні матеріали з обладнанням вдалося за кошти мінігранту програми Bravo, яку фінансує німецький Червоний Хрест.

"Волонтери в нас працюють безоплатно. Швачка працює теж як волонтер. У нас немає розцінок, але якщо хтось може пожертвувати п'ять гривень, хтось – нічого, то ми це все розуміємо", – говорить Емілія Матвійчук.

Як розповіла 68-річна швачка Надія Троневич, у швейну майстерню звертаються не тільки за ремонтом одягу, а й за пошиттям постільної білизни. Зокрема два комплекти постелі швачка зробила для сім'ї переселенки з донецького Вугледара Світлани Копачевської.

Також у майстерні можна отримати мийні засоби і продукти харчування, говорить переселенка Інна Панасюк.

"Ми приїхали з Сєверодонецька Луганської області. Сім’я в нас з чотирьох людей: я, бабуся, моя донька, яка працює, і двійня онуків", – каже жінка.

Окрім гуманітарної допомоги та послуг із ремонту одягу у швейній майстерні можна почистити верхній одяг та інші речі.

Зі слів фахівчині з розвитку організацій та волонтерства Наталії Бобик, у рамках проєкту Bravo подібні пункти допомоги відкрили і в інших містах Волині.

"Швейні майстерні відкриті у Володимирі, Луцькій районній організації, дві кімнати соціальної підтримки – це Ковель і Нововолинськ, і соціальна перукарня в Камені-Каширському", – говорить фахівчиня.

Як зазначила голова луцької організації Червоного Хреста Емілія Матвійчук, від початку повномасштабної війни сюди по допомогу звернулося 44 тисячі людей, в середньому за день приходить до сотні.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: швейна майстерня, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Дружина голови Луцької райради, який «втік» за кордон, розпродує сімейне майно
Як пропаганда змінює волинян, які виїхали у Білорусь і що вони кажуть про війну. ВІДЕО
«Втеча» голови Луцької райради: відповіді на деякі поширені запитання
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцьку облаштували безплатну швейну майстерню: які послуги надають
Сьогодні, 19:19
На полігонах Білорусі триває бойова підготовка російських солдатів, – Генштаб
Сьогодні, 18:37
На Волині водій заснув за кермом і спричинив аварію
Сьогодні, 17:33
Волинянин, який нині служить у війську, розповів про поранення і повернення на службу
Сьогодні, 17:10
Зоозахисники з Луцька вимагають покарати водійку за смерть собаки
Сьогодні, 16:08
Схожі новини
Зоозахисники з Луцька вимагають покарати водійку за смерть собаки Зоозахисники з Луцька вимагають покарати водійку за смерть собаки
Сьогодні, 16:08
Опублікували момент зіткнення автівки і маршрутки у центрі Луцька. ВІДЕО Опублікували момент зіткнення автівки і маршрутки у центрі Луцька. ВІДЕО
Сьогодні, 13:29
У Луцьку на Ківерцівській – ДТП. ФОТО У Луцьку на Ківерцівській – ДТП. ФОТО
Сьогодні, 11:35
Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 17 червня Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 17 червня
16 червень, 20:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Луцьку облаштували безплатну швейну майстерню: які послуги надають
Сьогодні, 19:19
 0
На полігонах Білорусі триває бойова підготовка російських солдатів, – Генштаб
Сьогодні, 18:37
 0
На Волині водій заснув за кермом і спричинив аварію
Сьогодні, 17:33
 0
Волинянин, який нині служить у війську, розповів про поранення і повернення на службу
Сьогодні, 17:10
 0
Зоозахисники з Луцька вимагають покарати водійку за смерть собаки
Сьогодні, 16:08
 0
Медіа
відео
1/8