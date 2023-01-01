У Луцьку облаштували безплатну швейну майстерню: які послуги надають





Про це розповіла Емілія Матвійчук.



З її слів, укомплектувати майстерню та закупити необхідні матеріали з обладнанням вдалося за кошти мінігранту програми Bravo, яку фінансує німецький Червоний Хрест.



"Волонтери в нас працюють безоплатно. Швачка працює теж як волонтер. У нас немає розцінок, але якщо хтось може пожертвувати п'ять гривень, хтось – нічого, то ми це все розуміємо", – говорить Емілія Матвійчук.



Як розповіла 68-річна швачка Надія Троневич, у швейну майстерню звертаються не тільки за ремонтом одягу, а й за пошиттям постільної білизни. Зокрема два комплекти постелі швачка зробила для сім'ї переселенки з донецького Вугледара Світлани Копачевської.



Також у майстерні можна отримати мийні засоби і продукти харчування, говорить переселенка Інна Панасюк.



"Ми приїхали з Сєверодонецька Луганської області. Сім’я в нас з чотирьох людей: я, бабуся, моя донька, яка працює, і двійня онуків", – каже жінка.



Окрім гуманітарної допомоги та послуг із ремонту одягу у швейній майстерні можна почистити верхній одяг та інші речі.



Зі слів фахівчині з розвитку організацій та волонтерства Наталії Бобик, у рамках проєкту Bravo подібні пункти допомоги відкрили і в інших містах Волині.



"Швейні майстерні відкриті у Володимирі, Луцькій районній організації, дві кімнати соціальної підтримки – це Ковель і Нововолинськ, і соціальна перукарня в Камені-Каширському", – говорить фахівчиня.



Як зазначила голова луцької організації Червоного Хреста Емілія Матвійчук, від початку повномасштабної війни сюди по допомогу звернулося 44 тисячі людей, в середньому за день приходить до сотні.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцьку волонтери Червоного Хреста за 181 тисячу гривень облаштували швейну майстерню, де можуть безплатно отримати послуги переселенці і ті, хто опинилися в складних життєвих обставинах.Про це розповіла Суспільному голова луцької організаціїЗ її слів, укомплектувати майстерню та закупити необхідні матеріали з обладнанням вдалося за кошти мінігранту програми Bravo, яку фінансує німецький Червоний Хрест."Волонтери в нас працюють безоплатно. Швачка працює теж як волонтер. У нас немає розцінок, але якщо хтось може пожертвувати п'ять гривень, хтось – нічого, то ми це все розуміємо", – говорить Емілія Матвійчук.Як розповіла 68-річна швачка, у швейну майстерню звертаються не тільки за ремонтом одягу, а й за пошиттям постільної білизни. Зокрема два комплекти постелі швачка зробила для сім'ї переселенки з донецького ВугледараТакож у майстерні можна отримати мийні засоби і продукти харчування, говорить переселенка"Ми приїхали з Сєверодонецька Луганської області. Сім’я в нас з чотирьох людей: я, бабуся, моя донька, яка працює, і двійня онуків", – каже жінка.Окрім гуманітарної допомоги та послуг із ремонту одягу у швейній майстерні можна почистити верхній одяг та інші речі.Зі слів фахівчині з розвитку організацій та волонтерства Наталії Бобик, у рамках проєкту Bravo подібні пункти допомоги відкрили і в інших містах Волині."Швейні майстерні відкриті у Володимирі, Луцькій районній організації, дві кімнати соціальної підтримки – це Ковель і Нововолинськ, і соціальна перукарня в Камені-Каширському", – говорить фахівчиня.Як зазначила голова луцької організації Червоного Хреста Емілія Матвійчук, від початку повномасштабної війни сюди по допомогу звернулося 44 тисячі людей, в середньому за день приходить до сотні.

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