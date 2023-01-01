Росія перекинула ядерну зброю в Білорусь: в ISW оцінили загрозу ескалації





За оцінкою ISW, розгортання російської тактичної ядерної зброї в Білорусі є частиною довготривалих зусиль, спрямованих на закріплення фактичного військового контролю росії над Білоруссю, пише



Аналітики кажуть, дуже малоймовірно, що це означатиме ескалацію.



За даними Беларускі Гаюн, станом на 16 червня не зафіксовано фактів, які вказували б на реальне переміщення тактичної ядерної зброї з рф на територію Білорусі.



Аналітики також звернули увагу на "промахи" обох диктаторів. Лукашенко не володіє всією інформацією та контролю за процесом розміщення тактичної ядерної зброї в Білорусі. Ба більше, між Путіним та Лукашенком немає узгодженого плану щодо того, яку ж брехню говорити своїм громадянам.



Нагадаємо,

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