Погода у Луцьку на завтра, 18 червня
Сьогодні, 20:00
У неділю, 18 червня, з ранку до самого вечора у Луцьку небо буде вкрите хмарами. Опади спостерігатимуться протягом усього дня.
Про це інформує Sinoptik.
Вранці очікується дощ, у другій половині дня – дощ із грозою, якому на зміну прийде дощ.
Температура повітря в обласному центрі Волині коливатиметься від +15° до +20°.
Народний прогноз погоди: 18 червня відзначається день священномученика Дорофія, єпископа Тірського. У народі говорили: «День Дорофія – ранок вечора мудріше». Якщо в цей день сонце парить і тиша в повітрі, можна готуватись до грози. З Дорофія розпочинаються найкоротші ночі – «гороб'їні».
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Про це інформує Sinoptik.
Вранці очікується дощ, у другій половині дня – дощ із грозою, якому на зміну прийде дощ.
Температура повітря в обласному центрі Волині коливатиметься від +15° до +20°.
Народний прогноз погоди: 18 червня відзначається день священномученика Дорофія, єпископа Тірського. У народі говорили: «День Дорофія – ранок вечора мудріше». Якщо в цей день сонце парить і тиша в повітрі, можна готуватись до грози. З Дорофія розпочинаються найкоротші ночі – «гороб'їні».
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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