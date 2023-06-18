Погода у Луцьку на завтра, 18 червня

Погода у Луцьку на завтра, 18 червня
У неділю, 18 червня, з ранку до самого вечора у Луцьку небо буде вкрите хмарами. Опади спостерігатимуться протягом усього дня.

Про це інформує Sinoptik.

Вранці очікується дощ, у другій половині дня – дощ із грозою, якому на зміну прийде дощ.

Температура повітря в обласному центрі Волині коливатиметься від +15° до +20°.

Народний прогноз погоди: 18 червня відзначається день священномученика Дорофія, єпископа Тірського. У народі говорили: «День Дорофія – ранок вечора мудріше». Якщо в цей день сонце парить і тиша в повітрі, можна готуватись до грози. З Дорофія розпочинаються найкоротші ночі – «гороб'їні».

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Теги: погода, Луцьк
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