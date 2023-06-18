Погода у Луцьку на завтра, 18 червня





Про це інформує



Вранці очікується дощ, у другій половині дня – дощ із грозою, якому на зміну прийде дощ.



Температура повітря в обласному центрі Волині коливатиметься від +15° до +20°.



Народний прогноз погоди: 18 червня відзначається день священномученика Дорофія, єпископа Тірського. У народі говорили: «День Дорофія – ранок вечора мудріше». Якщо в цей день сонце парить і тиша в повітрі, можна готуватись до грози. З Дорофія розпочинаються найкоротші ночі – «гороб'їні».

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У неділю, 18 червня, з ранку до самого вечора у Луцьку небо буде вкрите хмарами. Опади спостерігатимуться протягом усього дня.Про це інформує Sinoptik Вранці очікується дощ, у другій половині дня – дощ із грозою, якому на зміну прийде дощ.Температура повітря в обласному центрі Волині коливатиметься від +15° до +20°.18 червня відзначається день священномученика Дорофія, єпископа Тірського. У народі говорили: «День Дорофія – ранок вечора мудріше». Якщо в цей день сонце парить і тиша в повітрі, можна готуватись до грози. З Дорофія розпочинаються найкоротші ночі – «гороб'їні».

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