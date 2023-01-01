На Волині помер суддя господарського суду

Войціховський Віталій Антонович.



Про це пишуть на сторінці установи.



«Передчасно пішла з життя добра, чуйна людина, професіонал своєї справи. Глибоко сумуємо разом з вами та схиляємо голову в скорботі. Вічна пам'ять!» – йдеться в дописі.







Відомо, що панахида відбудеться завтра, 18 червня, о 18 годині в Храмі Холмської ікони Божої Матері (м. Луцьк, пр. Волі, 24).



Похорон відбудеться 19 червня об 11 годині на кладовищі в селі Липини.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким померлого. Світла пам‘ять!

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