На Волині помер суддя господарського суду
Сьогодні, 20:42
Передчасно помер суддя Господарського суду Волинської області Войціховський Віталій Антонович.
Про це пишуть на сторінці установи.
«Передчасно пішла з життя добра, чуйна людина, професіонал своєї справи. Глибоко сумуємо разом з вами та схиляємо голову в скорботі. Вічна пам'ять!» – йдеться в дописі.
Відомо, що панахида відбудеться завтра, 18 червня, о 18 годині в Храмі Холмської ікони Божої Матері (м. Луцьк, пр. Волі, 24).
Похорон відбудеться 19 червня об 11 годині на кладовищі в селі Липини.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким померлого. Світла пам‘ять!
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Про це пишуть на сторінці установи.
«Передчасно пішла з життя добра, чуйна людина, професіонал своєї справи. Глибоко сумуємо разом з вами та схиляємо голову в скорботі. Вічна пам'ять!» – йдеться в дописі.
Відомо, що панахида відбудеться завтра, 18 червня, о 18 годині в Храмі Холмської ікони Божої Матері (м. Луцьк, пр. Волі, 24).
Похорон відбудеться 19 червня об 11 годині на кладовищі в селі Липини.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким померлого. Світла пам‘ять!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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