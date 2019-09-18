У селі на Волині з озера дістали тіло чоловіка

У селі на Волині з озера дістали тіло чоловіка
У суботу, 17 червня, о 15:40 до служби 101 надійшло повідомлення з проханням про допомогу віднайти людину у селі Карасин.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС Волині.

На місце виклику виїхали рятувальники 13 ДПРЧ смт Маневичі, які по прибуттю в спеціальному костюмі розвідали берегову лінію озера Тростне.

На допомогу залучили водолазів ДСНС з Луцька, які знайшли і дістали тіло чоловіка. Ним виявився загиблий Олександр, 1993 року народження.

Обставини і причини трагедії встановлюються.


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Теги: Волинь, смерть, тіло
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