У селі на Волині з озера дістали тіло чоловіка
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У суботу, 17 червня, о 15:40 до служби 101 надійшло повідомлення з проханням про допомогу віднайти людину у селі Карасин.
Про це повідомляє пресслужба ДСНС Волині.
На місце виклику виїхали рятувальники 13 ДПРЧ смт Маневичі, які по прибуттю в спеціальному костюмі розвідали берегову лінію озера Тростне.
На допомогу залучили водолазів ДСНС з Луцька, які знайшли і дістали тіло чоловіка. Ним виявився загиблий Олександр, 1993 року народження.
Обставини і причини трагедії встановлюються.
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Про це повідомляє пресслужба ДСНС Волині.
На місце виклику виїхали рятувальники 13 ДПРЧ смт Маневичі, які по прибуттю в спеціальному костюмі розвідали берегову лінію озера Тростне.
На допомогу залучили водолазів ДСНС з Луцька, які знайшли і дістали тіло чоловіка. Ним виявився загиблий Олександр, 1993 року народження.
Обставини і причини трагедії встановлюються.
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