У селі на Волині з озера дістали тіло чоловіка





Про це повідомляє пресслужба ДСНС Волині.



На місце виклику виїхали рятувальники 13 ДПРЧ смт Маневичі, які по прибуттю в спеціальному костюмі розвідали берегову лінію озера Тростне.



На допомогу залучили водолазів ДСНС з Луцька, які знайшли і дістали тіло чоловіка. Ним виявився загиблий Олександр, 1993 року народження.



Обставини і причини трагедії встановлюються.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У суботу, 17 червня, о 15:40 до служби 101 надійшло повідомлення з проханням про допомогу віднайти людину у селі Карасин.Про це повідомляє пресслужба ДСНС Волині.На місце виклику виїхали рятувальники 13 ДПРЧ смт Маневичі, які по прибуттю в спеціальному костюмі розвідали берегову лінію озера Тростне.На допомогу залучили водолазів ДСНС з Луцька, які знайшли і дістали тіло чоловіка. Ним виявився загиблий Олександр, 1993 року народження.Обставини і причини трагедії встановлюються.

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