Волинська метальниця перемогла на Світовому турнірі в Естонії

Волинська метальниця перемогла на Світовому турнірі в Естонії
Метальниця молота з Волині Ірина Климець посіла перше місце з метання молота на турнірі серії World Athletics Continental Tour Bronze-2023, що відбувся 16 червня в Естонії.

Про свою перемогу волинянка повідомила своїй сторінці у фейсбуці, передає Суспільне.

Згідно з результатами змагань, опублікованих на офіційному сайті, 28-річна метальниця змагалася в категорії "метання молота на чотири кілограми". Волинянка виборола "золоту" нагороду, обійшовши спортсменок із Канади та Азербайджану.

Найкращою з трьох спроб метнути молот для Ірини Климець стала перша: спортсменка показала результат 69.53 метра, який став для неї переможним. Ще двічі волинянка метнула молот на 66.81 та 67.46 метрів відповідно.



Довідково: Ірина Климець – українська легкоатлетка, метальниця молота, учасниця двох Олімпійських Ігор, фіналістка чемпіонату світу, рекордсменка України за найкращим показником дальності метання молота.

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Теги: спорт, Волинь, Ірина Климець
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