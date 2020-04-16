Волинська метальниця перемогла на Світовому турнірі в Естонії

Ірина Климець посіла перше місце з метання молота на турнірі серії World Athletics Continental Tour Bronze-2023, що відбувся 16 червня в Естонії.



Про свою перемогу волинянка повідомила своїй сторінці у фейсбуці, передає



Згідно з результатами змагань, опублікованих на офіційному сайті, 28-річна метальниця змагалася в категорії "метання молота на чотири кілограми". Волинянка виборола "золоту" нагороду, обійшовши спортсменок із Канади та Азербайджану.



Найкращою з трьох спроб метнути молот для Ірини Климець стала перша: спортсменка показала результат 69.53 метра, який став для неї переможним. Ще двічі волинянка метнула молот на 66.81 та 67.46 метрів відповідно.







Довідково: Ірина Климець – українська легкоатлетка, метальниця молота, учасниця двох Олімпійських Ігор, фіналістка чемпіонату світу, рекордсменка України за найкращим показником дальності метання молота.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Метальниця молота з Волиніпосіла перше місце з метання молота на турнірі серії World Athletics Continental Tour Bronze-2023, що відбувся 16 червня в Естонії.Про свою перемогу волинянка повідомила своїй сторінці у фейсбуці, передає Суспільне Згідно з результатами змагань, опублікованих на офіційному сайті, 28-річна метальниця змагалася в категорії "метання молота на чотири кілограми". Волинянка виборола "золоту" нагороду, обійшовши спортсменок із Канади та Азербайджану.Найкращою з трьох спроб метнути молот для Ірини Климець стала перша: спортсменка показала результат 69.53 метра, який став для неї переможним. Ще двічі волинянка метнула молот на 66.81 та 67.46 метрів відповідно.Ірина Климець – українська легкоатлетка, метальниця молота, учасниця двох Олімпійських Ігор, фіналістка чемпіонату світу, рекордсменка України за найкращим показником дальності метання молота.

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