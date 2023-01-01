Опублікували момент зіткнення автівки і маршрутки у центрі Луцька. ВІДЕО





Відео автопригоди опублікував Департамент муніципальної варти Луцької міської ради у



8 червня о 21:08 диспетчером відділу «Центр безпеки міста Луцьк» департаменту муніципальної варти, завдяки камерам відеоспостереження було зафіксовано дорожньо-транспортну пригоду.



Водій автомобіля «Volkswagen», д.н.з «AC9112ВТ», намагаючись проскочити не надав перевагу в русі громадському транспорту, внаслідок чого зіткнувся з автобусом марки «ISUZU», д.н.з. «AC8796AK». Проте поліція повідомляє, що водій маршуртного автобуса був у стані алкогольного сп‘яніння.



В автопригоді ніхто не постраждав, лише транспортні засоби зазнали механічних пошкоджень.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! ДТП за участю маршрутного автобуса та легковика сталася на перехресті вулиць Шевченка та Словацького.Відео автопригоди опублікував Департамент муніципальної варти Луцької міської ради у фейсбуці 8 червня о 21:08 диспетчером відділу «Центр безпеки міста Луцьк» департаменту муніципальної варти, завдяки камерам відеоспостереження було зафіксовано дорожньо-транспортну пригоду.Водій автомобіля «Volkswagen», д.н.з «AC9112ВТ», намагаючись проскочити не надав перевагу в русі громадському транспорту, внаслідок чого зіткнувся з автобусом марки «ISUZU», д.н.з. «AC8796AK». Проте поліція повідомляє, що водій маршуртного автобуса був у стані алкогольного сп‘яніння.В автопригоді ніхто не постраждав, лише транспортні засоби зазнали механічних пошкоджень.

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