Опублікували момент зіткнення автівки і маршрутки у центрі Луцька. ВІДЕО

Опублікували момент зіткнення автівки і маршрутки у центрі Луцька. ВІДЕО
ДТП за участю маршрутного автобуса та легковика сталася на перехресті вулиць Шевченка та Словацького.

Відео автопригоди опублікував Департамент муніципальної варти Луцької міської ради у фейсбуці.

8 червня о 21:08 диспетчером відділу «Центр безпеки міста Луцьк» департаменту муніципальної варти, завдяки камерам відеоспостереження було зафіксовано дорожньо-транспортну пригоду.

Водій автомобіля «Volkswagen», д.н.з «AC9112ВТ», намагаючись проскочити не надав перевагу в русі громадському транспорту, внаслідок чого зіткнувся з автобусом марки «ISUZU», д.н.з. «AC8796AK». Проте поліція повідомляє, що водій маршуртного автобуса був у стані алкогольного сп‘яніння.

В автопригоді ніхто не постраждав, лише транспортні засоби зазнали механічних пошкоджень.


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Теги: ДТП, Луцьк
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