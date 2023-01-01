Курс валют у Луцьку 17 червня
Сьогодні, 09:39
17 червня готівковий курс долара становить 37.00, продають його за 37.20.
Про це повідомляє Говерла.
Євро купують за 40.50, а продають за – 40.80.
Щодо польського злотого, то його купують за 9.00, а продають за 9.14.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомляє Говерла.
Євро купують за 40.50, а продають за – 40.80.
Щодо польського злотого, то його купують за 9.00, а продають за 9.14.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Курс валют у Луцьку 17 червня
Сьогодні, 09:39
На заслуженому відпочинку вчитель з Волині почав плести кошики
Сьогодні, 08:25
Медіа