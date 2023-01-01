Українські військові знищили ворожий ударний вертоліт Ка-52
Сьогодні, 02:18
Збройні сили України знищили на Донецькому напрямку ворожий ударний вертоліт Ка-52.
Про це 16 червня о 21 годин повідомили Повітряні сили.
"Близько 21.00 на Донецькому напрямку підрозділом Повітряних Сил знищено ворожий ударний вертоліт Ка-52! Горіть у пеклі!" - йдеться у повідомленні.
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Про це 16 червня о 21 годин повідомили Повітряні сили.
"Близько 21.00 на Донецькому напрямку підрозділом Повітряних Сил знищено ворожий ударний вертоліт Ка-52! Горіть у пеклі!" - йдеться у повідомленні.
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