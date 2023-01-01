Українські військові знищили ворожий ударний вертоліт Ка-52





Про це 16 червня о 21 годин повідомили Повітряні сили.



"Близько 21.00 на Донецькому напрямку підрозділом Повітряних Сил знищено ворожий ударний вертоліт Ка-52! Горіть у пеклі!" - йдеться у повідомленні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Збройні сили України знищили на Донецькому напрямку ворожий ударний вертоліт Ка-52.Про це 16 червня о 21 годин повідомили Повітряні сили."Близько 21.00 на Донецькому напрямку підрозділом Повітряних Сил знищено ворожий ударний вертоліт Ка-52! Горіть у пеклі!" - йдеться у повідомленні.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію