Українські військові знищили ворожий ударний вертоліт Ка-52

Українські військові знищили ворожий ударний вертоліт Ка-52
Збройні сили України знищили на Донецькому напрямку ворожий ударний вертоліт Ка-52.

Про це 16 червня о 21 годин повідомили Повітряні сили.

"Близько 21.00 на Донецькому напрямку підрозділом Повітряних Сил знищено ворожий ударний вертоліт Ка-52! Горіть у пеклі!" - йдеться у повідомленні.

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Теги: Ка-52, Росія, Україна, війна
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