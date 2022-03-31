Повітряні сили в режимі реального часу повідомлятимуть про запуски ракет





Про це в ефірі телемарафону розповів речник Повітряних сил України Юрій Ігнат, - пише



Ігнат зазначив, що зараз існує дуже багато моніторингових пабліків. Водночас українці постійно хочуть бачити свіжу інформацію щодо того, хто, де і як атакує.



«Повітряні сили теж будуть робити основні напрямки атак. Громадян це турбує, і багато запитів від представників ЗМІ. Багато людей хочуть бачити інформацію з офіційних джерел, додатку «Повітряна тривога», – заявив військовий.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Повітряні сили створили свій офіційний ресурс у телеграмі, де в режимі реального часу почали повідомляти про запуски ворожих ракет та БПЛА.Про це в ефірі телемарафону розповів речник Повітряних сил України, - пише Главком Ігнат зазначив, що зараз існує дуже багато моніторингових пабліків. Водночас українці постійно хочуть бачити свіжу інформацію щодо того, хто, де і як атакує.«Повітряні сили теж будуть робити основні напрямки атак. Громадян це турбує, і багато запитів від представників ЗМІ. Багато людей хочуть бачити інформацію з офіційних джерел, додатку «Повітряна тривога», – заявив військовий.

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