Повітряні сили в режимі реального часу повідомлятимуть про запуски ракет
Сьогодні, 04:14
Повітряні сили створили свій офіційний ресурс у телеграмі, де в режимі реального часу почали повідомляти про запуски ворожих ракет та БПЛА.
Про це в ефірі телемарафону розповів речник Повітряних сил України Юрій Ігнат, - пише Главком.
Ігнат зазначив, що зараз існує дуже багато моніторингових пабліків. Водночас українці постійно хочуть бачити свіжу інформацію щодо того, хто, де і як атакує.
«Повітряні сили теж будуть робити основні напрямки атак. Громадян це турбує, і багато запитів від представників ЗМІ. Багато людей хочуть бачити інформацію з офіційних джерел, додатку «Повітряна тривога», – заявив військовий.
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Про це в ефірі телемарафону розповів речник Повітряних сил України Юрій Ігнат, - пише Главком.
Ігнат зазначив, що зараз існує дуже багато моніторингових пабліків. Водночас українці постійно хочуть бачити свіжу інформацію щодо того, хто, де і як атакує.
«Повітряні сили теж будуть робити основні напрямки атак. Громадян це турбує, і багато запитів від представників ЗМІ. Багато людей хочуть бачити інформацію з офіційних джерел, додатку «Повітряна тривога», – заявив військовий.
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