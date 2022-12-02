За два місяці для оформлення субсидії достатньо буде подати лише заяву, - Мінсоцполітики

За два місяці для оформлення субсидії достатньо буде подати лише заяву, - Мінсоцполітики
Мінсоцполітики працює над максимальним спрощенням процесу оформлення субсидій, і обіцяє, що до кінця літа для цього буде потрібно подати лише заяву, без жодних додаткових документів.

Про це в ефірі телемарафону повідомила міністерка соціальної політики України Оксана Жолнович.

"За два місяці ми спростимо (механізм отримання субсидій, - ред.). Це буде один простий клік. Просто: подаю заяву, хочу отримати субсидію, ось члени мого домогосподарства. А всю інформацію про їхні доходи, їхнє майно, розрахунки тарифу, які рахунки їм виставляють по комунальних послугах - ми як держава зберемо й опрацюємо самі. І просто видамо їм результат", - зазначила Жолнович.

А якщо людина буде незгодна з рішення, вона буде повинна подати ще одну заяву - з проханням уточнити інформацію про доходи тощо. При цьому, причина відмови буде чітко вказана у відповіді на заяву.

Лише в цьому випадку потрібно буде зібрати додаткові документи та подати їх одним з можливих способів - через ЦНАП, "Дію", особистий Кабінет на сайті Пенсійного фонду або надіслати поштою.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: субсидії, спрощене оформлення
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Дружина голови Луцької райради, який «втік» за кордон, розпродує сімейне майно
Як пропаганда змінює волинян, які виїхали у Білорусь і що вони кажуть про війну. ВІДЕО
«Втеча» голови Луцької райради: відповіді на деякі поширені запитання
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
За два місяці для оформлення субсидії достатньо буде подати лише заяву, - Мінсоцполітики
Сьогодні, 03:19
Українські військові знищили ворожий ударний вертоліт Ка-52
Сьогодні, 02:18
Народився у росії, але віддав життя за Україну: спогади про Героя з Волині
Сьогодні, 01:11
16 червня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Добрі новини від ВолиньPost за 16 червня
16 червень, 23:30
Схожі новини
Від 1 грудня субсидії призначає Пенсійний фонд: що варто знати волинянам Від 1 грудня субсидії призначає Пенсійний фонд: що варто знати волинянам
02 грудень, 2022, 08:15
Кому нараховуватимуть субсидії цього опалювального сезону Кому нараховуватимуть субсидії цього опалювального сезону
20 вересень, 2022, 11:00
Мінсоцполітики хоче полегшити призначення субсидій на комуналку для ВПО Мінсоцполітики хоче полегшити призначення субсидій на комуналку для ВПО
03 вересень, 2022, 06:00
Уряд продовжить виплачувати субсидії під час опалювального сезону Уряд продовжить виплачувати субсидії під час опалювального сезону
15 липень, 2022, 20:22
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
За два місяці для оформлення субсидії достатньо буде подати лише заяву, - Мінсоцполітики
Сьогодні, 03:19
 0
Українські військові знищили ворожий ударний вертоліт Ка-52
Сьогодні, 02:18
 0
Народився у росії, але віддав життя за Україну: спогади про Героя з Волині
Сьогодні, 01:11
 0
16 червня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
Добрі новини від ВолиньPost за 16 червня
16 червень, 23:30
 0
Медіа
відео
1/8