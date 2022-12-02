За два місяці для оформлення субсидії достатньо буде подати лише заяву, - Мінсоцполітики
Сьогодні, 03:19
Мінсоцполітики працює над максимальним спрощенням процесу оформлення субсидій, і обіцяє, що до кінця літа для цього буде потрібно подати лише заяву, без жодних додаткових документів.
Про це в ефірі телемарафону повідомила міністерка соціальної політики України Оксана Жолнович.
"За два місяці ми спростимо (механізм отримання субсидій, - ред.). Це буде один простий клік. Просто: подаю заяву, хочу отримати субсидію, ось члени мого домогосподарства. А всю інформацію про їхні доходи, їхнє майно, розрахунки тарифу, які рахунки їм виставляють по комунальних послугах - ми як держава зберемо й опрацюємо самі. І просто видамо їм результат", - зазначила Жолнович.
А якщо людина буде незгодна з рішення, вона буде повинна подати ще одну заяву - з проханням уточнити інформацію про доходи тощо. При цьому, причина відмови буде чітко вказана у відповіді на заяву.
Лише в цьому випадку потрібно буде зібрати додаткові документи та подати їх одним з можливих способів - через ЦНАП, "Дію", особистий Кабінет на сайті Пенсійного фонду або надіслати поштою.
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Про це в ефірі телемарафону повідомила міністерка соціальної політики України Оксана Жолнович.
"За два місяці ми спростимо (механізм отримання субсидій, - ред.). Це буде один простий клік. Просто: подаю заяву, хочу отримати субсидію, ось члени мого домогосподарства. А всю інформацію про їхні доходи, їхнє майно, розрахунки тарифу, які рахунки їм виставляють по комунальних послугах - ми як держава зберемо й опрацюємо самі. І просто видамо їм результат", - зазначила Жолнович.
А якщо людина буде незгодна з рішення, вона буде повинна подати ще одну заяву - з проханням уточнити інформацію про доходи тощо. При цьому, причина відмови буде чітко вказана у відповіді на заяву.
Лише в цьому випадку потрібно буде зібрати додаткові документи та подати їх одним з можливих способів - через ЦНАП, "Дію", особистий Кабінет на сайті Пенсійного фонду або надіслати поштою.
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