На Волині понад 27 гектарів лісових земель повернули у власність держави

На Волині понад 27 гектарів лісових земель вартістю понад 85 мільйонів гривень повернули у власність держави.Про це у п'ятницю, 16 червня, повідомила пресслужба прокуратури Волинської області.На виконання рішень Господарського суду Волинської області, якими задоволено два позови Камінь-Каширської окружної прокуратури в інтересах держави в особі Волинської обласної державної адміністрації до Маневицької селищної ради, у власність держави витребувано земельні ділянки лісогосподарського призначення площею понад 27 га і вартістю понад 85 мільйонів гривень.Землі, які перебували у користуванні державного лісогосподарського підприємства, органом місцевого самоврядування були неправомірно зареєстровані як комунальна власність і вилучені з лісового фонду.У суді прокурори довели незаконність таких дій. Земельні ділянки повернули у власність держави.