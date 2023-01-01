На Волині понад 27 гектарів лісових земель повернули у власність держави

На Волині понад 27 гектарів лісових земель повернули у власність держави
На Волині понад 27 гектарів лісових земель вартістю понад 85 мільйонів гривень повернули у власність держави.

Про це у п'ятницю, 16 червня, повідомила пресслужба прокуратури Волинської області.

На виконання рішень Господарського суду Волинської області, якими задоволено два позови Камінь-Каширської окружної прокуратури в інтересах держави в особі Волинської обласної державної адміністрації до Маневицької селищної ради, у власність держави витребувано земельні ділянки лісогосподарського призначення площею понад 27 га і вартістю понад 85 мільйонів гривень.

Землі, які перебували у користуванні державного лісогосподарського підприємства, органом місцевого самоврядування були неправомірно зареєстровані як комунальна власність і вилучені з лісового фонду.

У суді прокурори довели незаконність таких дій. Земельні ділянки повернули у власність держави.

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Теги: власність держави, лісові землі, суд, Волинь
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