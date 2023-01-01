17 червня на Волині: гортаючи календар

17 червня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні відзначає день народження керівник камерного хору «Оранта», заслужений діяч мистецтв України Василь Мойсіюк (на фото).

Також день народження у журналістки Ольги Максим’як.

Вітаємо їх, а також іменинників – Денисів, Дмитрів, Лук'янів, Павлів та Кирилів.

Бажаємо усім здоров’я, благополуччя і достатку.

16 червня 1929 року при Товаристві краєзнавців і охорони пам'яток минулого в місті Луцьку був відкритий Волинський краєзнавчий музей.

У цей день 1932-го у Луцьку помер український письменник, культурний діяч, педагог, лікар Модест Левицький. Останні роки він учителював у гімназії в Луцьку, вів уроки української мови й літератури.

Нині ім’я Модеста Левицького присвоєне луцькій гімназії №4.

16 червня 1990 року помер актор Волинського драматичного театру Федір Балабуха.

16 червня 1991-го відбулося святкування 340-ї річниці битви під Берестечком.

З нагоди цієї події на полі битви було урочисто відкрили меморіал. На святі були присутні голова Верховної Ради Леонід Кравчук, глава УАПЦ митрополит Мстислав.

За деякими даними, в урочистостях взяли участь понад мільйон осіб.

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Теги: іменини, календар
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