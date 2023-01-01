Добрі новини від ВолиньPost за 16 червня
Сьогодні, 23:30
Щодня ми стаємо міцнішими та витривалішими! А тому щодня у нас є добрі новини, про які Інформаційне агентство ВолиньPost традиційно нагадує у своїй постійній рубриці.
Наприклад, сьогодні, 16 червня, ми писали про таке:
Волинянка виграла грант від «єРобота» і відкриває у селищі центр раннього розвитку
Ольга Токарчук із Березич єдина в Любешівській громаді виграла грант, взявши участь у проєкті «єРобота». І завдяки цьому відкриває в селищі центр раннього розвитку «Мудрик».
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Новий туристичний об'єкт: у Володимирі відкрили підземелля Домініканського монастиря. ВІДЕО
У Володимирі презентували новий туристичний об’єкт – підземелля колишнього Домініканського монастиря. Тут уже краєзнавці облаштували фотоекспозицію та проводять благодійні екскурсії.
Зібрані кошти з екскурсій передають на підтримку українських військовослужбовців. Благодійні екскурсії триватимуть до кінця червня, далі підземелля показуватимуть в рамках екскурсії містом.
Близько 218 500 окупантів: втрати ворога станом на 16 червня
За минулу добу наші захисники знищили 590 окупантів, 10 танків та 16 бойових броньованих машин. Орієнтовні втрати ворога від початку військової агресії рф на території України станом на ранок 16 червня склали:
- особового складу ‒ близько 218500 (+590) осіб,
- танків ‒ 3965 (+10) од,
- бойових броньованих машин ‒ 7683 (+16) од,
- артилерійських систем – 3812 (+19) од,
- РСЗВ – 606 (+2) од,
- засобів ППО ‒ 364 (+0) од,
- літаків – 314 (+0) од,
- гелікоптерів – 301 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3357 (+24),
- крилатих ракет ‒ 1199 (+0),
- кораблів/катерів ‒ 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 6519 (+13) од,
- спеціальної техніки ‒ 519 (+0).
Довгожитель з Волині відзначив 90-річний ювілей
12 червня 2023 року відсвяткував 90-річчя почесний житель села Литовеж – Цьось Павло Трохимович.
Щиро вітаємо ювіляря і зичимо йому міцного здоров'я!
Волинські тероборонівці на Сході «підсмажили» ворожу десантуру. ВІДЕО
Сьогодні, 16 червня, на сході України за безпосередньої участі волинських тероборонівців відправлено до пекла ще одну бойову машину десанту, екіпаж якої на українську землю точно ніхто не запрошував!
Російську БМД-4 вистежили аеророзвідники 100 обр ТрО (зокрема, Ковельського батальйону нашої бригади) та зведеного батальйону Національної поліції «Захід». Координати орківської бронетехніки оперативно передали бійцям 62 дивізіону 45 окремої артилерійської бригади, які з приголомшливою влучністю поцілили у БМД зі 155 мм гаубиці FH70.
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Німеччина надасть Україні ще 64 керовані ракети для Patriot
Німеччина «негайно» надасть Україні ще 64 керовані ракети для систем Patriot.
За словами міністра оборони Німеччини Бориса Пісторіуса, це ‒ дуже важливий знак сталої підтримки успішних зусиль українських збройних сил із забезпечення протиповітряної оборони, особливо зараз, у цій особливій фазі війни.
Театр у Луцьку завершує сезон і кличе на виставу та концерт
Волинський академічний обласний український музично-драматичний театр імені Тараса Шевченка завершує 83-ій сезон вже в цю неділю, 18 червня. З нагоди цього кличуть на виставу-концерт «При ватрі (Пісні України вкрадені росією. Повертаємо своє)».
Утім спершу глядачам і глядачкам пропонують переглянути виставу про найсильнішого богатиря Котигорошка.
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Наприклад, сьогодні, 16 червня, ми писали про таке:
Волинянка виграла грант від «єРобота» і відкриває у селищі центр раннього розвитку
Ольга Токарчук із Березич єдина в Любешівській громаді виграла грант, взявши участь у проєкті «єРобота». І завдяки цьому відкриває в селищі центр раннього розвитку «Мудрик».
Аби прочитати історію повністю, натисніть на заголовок
Новий туристичний об'єкт: у Володимирі відкрили підземелля Домініканського монастиря. ВІДЕО
У Володимирі презентували новий туристичний об’єкт – підземелля колишнього Домініканського монастиря. Тут уже краєзнавці облаштували фотоекспозицію та проводять благодійні екскурсії.
Зібрані кошти з екскурсій передають на підтримку українських військовослужбовців. Благодійні екскурсії триватимуть до кінця червня, далі підземелля показуватимуть в рамках екскурсії містом.
Близько 218 500 окупантів: втрати ворога станом на 16 червня
За минулу добу наші захисники знищили 590 окупантів, 10 танків та 16 бойових броньованих машин. Орієнтовні втрати ворога від початку військової агресії рф на території України станом на ранок 16 червня склали:
- особового складу ‒ близько 218500 (+590) осіб,
- танків ‒ 3965 (+10) од,
- бойових броньованих машин ‒ 7683 (+16) од,
- артилерійських систем – 3812 (+19) од,
- РСЗВ – 606 (+2) од,
- засобів ППО ‒ 364 (+0) од,
- літаків – 314 (+0) од,
- гелікоптерів – 301 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3357 (+24),
- крилатих ракет ‒ 1199 (+0),
- кораблів/катерів ‒ 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 6519 (+13) од,
- спеціальної техніки ‒ 519 (+0).
Довгожитель з Волині відзначив 90-річний ювілей
12 червня 2023 року відсвяткував 90-річчя почесний житель села Литовеж – Цьось Павло Трохимович.
Щиро вітаємо ювіляря і зичимо йому міцного здоров'я!
Волинські тероборонівці на Сході «підсмажили» ворожу десантуру. ВІДЕО
Сьогодні, 16 червня, на сході України за безпосередньої участі волинських тероборонівців відправлено до пекла ще одну бойову машину десанту, екіпаж якої на українську землю точно ніхто не запрошував!
Російську БМД-4 вистежили аеророзвідники 100 обр ТрО (зокрема, Ковельського батальйону нашої бригади) та зведеного батальйону Національної поліції «Захід». Координати орківської бронетехніки оперативно передали бійцям 62 дивізіону 45 окремої артилерійської бригади, які з приголомшливою влучністю поцілили у БМД зі 155 мм гаубиці FH70.
Аби переконатися, як яскраво горіло, натисніть на заголовок
Німеччина надасть Україні ще 64 керовані ракети для Patriot
Німеччина «негайно» надасть Україні ще 64 керовані ракети для систем Patriot.
За словами міністра оборони Німеччини Бориса Пісторіуса, це ‒ дуже важливий знак сталої підтримки успішних зусиль українських збройних сил із забезпечення протиповітряної оборони, особливо зараз, у цій особливій фазі війни.
Театр у Луцьку завершує сезон і кличе на виставу та концерт
Волинський академічний обласний український музично-драматичний театр імені Тараса Шевченка завершує 83-ій сезон вже в цю неділю, 18 червня. З нагоди цього кличуть на виставу-концерт «При ватрі (Пісні України вкрадені росією. Повертаємо своє)».
Утім спершу глядачам і глядачкам пропонують переглянути виставу про найсильнішого богатиря Котигорошка.
Аби прочитати анонс повністю, натисніть на заголовок
Не забувайте повідомляти нам про добрі новини у ваших селах, містах, громадах на нашу електронну скриньку [email protected] або за телефоном 050-505-20-30.
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