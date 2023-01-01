Добрі новини від ВолиньPost за 16 червня

Щодня ми стаємо міцнішими та витривалішими! А тому щодня у нас є добрі новини, про якітрадиційно нагадує у своїй постійній рубриці.Наприклад, сьогодні, 16 червня, ми писали про таке:із Березич єдина в Любешівській громаді виграла грант, взявши участь у проєкті «єРобота». І завдяки цьому відкриває в селищі центр раннього розвитку «Мудрик».У Володимирі презентували новий туристичний об’єкт – підземелля колишнього Домініканського монастиря. Тут уже краєзнавці облаштували фотоекспозицію та проводять благодійні екскурсії.Зібрані кошти з екскурсій передають на підтримку українських військовослужбовців. Благодійні екскурсії триватимуть до кінця червня, далі підземелля показуватимуть в рамках екскурсії містом.За минулу добу наші захисники знищили 590 окупантів, 10 танків та 16 бойових броньованих машин. Орієнтовні втрати ворога від початку військової агресії рф на території України станом на ранок 16 червня склали:- особового складу ‒ близько 218500 (+590) осіб,- танків ‒ 3965 (+10) од,- бойових броньованих машин ‒ 7683 (+16) од,- артилерійських систем – 3812 (+19) од,- РСЗВ – 606 (+2) од,- засобів ППО ‒ 364 (+0) од,- літаків – 314 (+0) од,- гелікоптерів – 301 (+0) од,- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3357 (+24),- крилатих ракет ‒ 1199 (+0),- кораблів/катерів ‒ 18 (+0) од,- автомобільної техніки та автоцистерн – 6519 (+13) од,- спеціальної техніки ‒ 519 (+0).12 червня 2023 року відсвяткував 90-річчя почесний житель села Литовеж –Щиро вітаємо ювіляря і зичимо йому міцного здоров'я!Сьогодні, 16 червня, на сході України за безпосередньої участі волинських тероборонівців відправлено до пекла ще одну бойову машину десанту, екіпаж якої на українську землю точно ніхто не запрошував!Російську БМД-4 вистежили аеророзвідники 100 обр ТрО (зокрема, Ковельського батальйону нашої бригади) та зведеного батальйону Національної поліції «Захід». Координати орківської бронетехніки оперативно передали бійцям 62 дивізіону 45 окремої артилерійської бригади, які з приголомшливою влучністю поцілили у БМД зі 155 мм гаубиці FH70.Німеччина «негайно» надасть Україні ще 64 керовані ракети для систем Patriot.За словами міністра оборони Німеччини, це ‒ дуже важливий знак сталої підтримки успішних зусиль українських збройних сил із забезпечення протиповітряної оборони, особливо зараз, у цій особливій фазі війни.Волинський академічний обласний український музично-драматичний театр імені Тараса Шевченка завершує 83-ій сезон вже в цю неділю, 18 червня. З нагоди цього кличуть на виставу-концерт «При ватрі (Пісні України вкрадені росією. Повертаємо своє)».Утім спершу глядачам і глядачкам пропонують переглянути виставу про найсильнішого богатиря Котигорошка.