На Волині 20-річна жінка народила дорогою до пологового будинку

На Волині 20-річна жінка народила дорогою до пологового будинку
На Волині жінка народила у «швидкій» дорогою до пологового будинку.

Про це повідомили на фейсбук-сторінці Волинського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.

15 червня 2023 року об 17 год. 57 хв до Центральної оперативної диспетчерської надійшло звернення, що в одному із населених пунктів області у жінки розпочалися пологи.

Бригада КП «ВОЦЕМДМК», яка прибула на виклик, розпочала транспортування жінки до обласного перинатального центру КП «Волинське обласне територіальне медичне об'єднання захисту материнства і дитинства».

Проте малеча чекати не хотіла і жінка почала народжувати просто в машині екстреної медичної допомоги. У 20-річної жінки це другі пологи, народився хлопчик.

Завдяки злагодженим діям медичних працівників, пологи пройшли без ускладнень для жінки та немовляти.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: пологи
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Дружина голови Луцької райради, який «втік» за кордон, розпродує сімейне майно
Як пропаганда змінює волинян, які виїхали у Білорусь і що вони кажуть про війну. ВІДЕО
«Втеча» голови Луцької райради: відповіді на деякі поширені запитання
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Добрі новини від ВолиньPost за 16 червня
Сьогодні, 23:30
На Волині 20-річна жінка народила дорогою до пологового будинку
Сьогодні, 23:03
Війна забрала життя 41-річного Героя з Волині Миколи Нифодюка
Сьогодні, 22:25
Волинянин 32 роки пропрацював вчителем, а нині захищає Україну на фронті
Сьогодні, 21:50
На війні загинув Герой з Луцького району Віктор Лук’янчук
Сьогодні, 21:12
Схожі новини
На Волині 34-річна жінка, якій ставили діагноз «безпліддя», народила уже одинадцяту дитину На Волині 34-річна жінка, якій ставили діагноз «безпліддя», народила уже одинадцяту дитину
20 травень, 14:13
«Відмови від новонароджених були, є і будуть»: інтерв’ю з директором Луцького пологового будинку «Відмови від новонароджених були, є і будуть»: інтерв’ю з директором Луцького пологового будинку
12 травень, 11:40
Ровесник повномасштабної війни: історія волинянки, яка народила сина 24 лютого і стала волонтеркою Ровесник повномасштабної війни: історія волинянки, яка народила сина 24 лютого і стала волонтеркою
28 квітень, 10:43
Волинянка народила у «швидкій» дорогою до лікарні Волинянка народила у «швидкій» дорогою до лікарні
27 березень, 16:31
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Добрі новини від ВолиньPost за 16 червня
Сьогодні, 23:30
 0
На Волині 20-річна жінка народила дорогою до пологового будинку
Сьогодні, 23:03
 0
Війна забрала життя 41-річного Героя з Волині Миколи Нифодюка
Сьогодні, 22:25
 0
Волинянин 32 роки пропрацював вчителем, а нині захищає Україну на фронті
Сьогодні, 21:50
 0
На війні загинув Герой з Луцького району Віктор Лук’янчук
Сьогодні, 21:12
 0
Медіа
відео
1/8