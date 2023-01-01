На Волині 20-річна жінка народила дорогою до пологового будинку

На Волині жінка народила у «швидкій» дорогою до пологового будинку.Про це повідомили на фейсбук-сторінці Волинського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.15 червня 2023 року об 17 год. 57 хв до Центральної оперативної диспетчерської надійшло звернення, що в одному із населених пунктів області у жінки розпочалися пологи.Бригада КП «ВОЦЕМДМК», яка прибула на виклик, розпочала транспортування жінки до обласного перинатального центру КП «Волинське обласне територіальне медичне об'єднання захисту материнства і дитинства».Проте малеча чекати не хотіла і жінка почала народжувати просто в машині екстреної медичної допомоги. У 20-річної жінки це другі пологи, народився хлопчик.Завдяки злагодженим діям медичних працівників, пологи пройшли без ускладнень для жінки та немовляти.