Війна забрала життя 41-річного Героя з Волині Миколи Нифодюка

Війна забрала життя 41-річного Героя з Волині Миколи Нифодюка
На війні загинув Герой Микола Нифодюк із села Тур Ковельського району.

Про це повідомив голова Заболоттівської селищної ради Валерій Свіржевський.

Захисник 1982 року народження загинув 15 червня 2023 року внаслідок артилерійського обстрілу.

"Невимовно боляче втрачати наших захисників, бачити сльози рідних", - йдеться дописі.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

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Теги: війна, Росія, Україна
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