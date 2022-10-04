Волинянин 32 роки пропрацював вчителем, а нині захищає Україну на фронті
Сьогодні, 21:50
Пан Сергій служить у Камінь-Каширському батальйоні Волинської бригади тероборони на посаді начальника групи сил підтримки.
За псевдо чоловікові служить його по батькові – «Лукич», на честь тата Лукаша Андріановича, - розповіли у 100 окремій бригаді ТрО.
Свого часу Сергій Лукич закінчив природничо-географічний факультет. І впродовж 32 років працював вчителем географії та хімії в одній із сільських шкіл на півночі Волині. З цієї посади і мобілізувався до ЗСУ після широкомасштабного вторгнення.
На «Лукича» з Перемогою чекають дружина, донька, трирічний онук Максимко.
А ось син також захищає Батьківщину – служить у 14 омбр імені князя Романа Великого:
«Коли він повідомив про своє рішення добровольцем йти до військкомату, я сказав тільки одне: «Значить, сину, ми правильно тебе виховали…».
Як жартує «Лукич», сфера його компетенції у батальйоні поширюється від звичайного цвяха – до мінних загороджень та фортифікаційних споруд.
Пан Сергій запевняє, що точно знає, чим закінчиться війна:
«Поза всяким сумнівом – Перемога буде за нами!».
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За псевдо чоловікові служить його по батькові – «Лукич», на честь тата Лукаша Андріановича, - розповіли у 100 окремій бригаді ТрО.
Свого часу Сергій Лукич закінчив природничо-географічний факультет. І впродовж 32 років працював вчителем географії та хімії в одній із сільських шкіл на півночі Волині. З цієї посади і мобілізувався до ЗСУ після широкомасштабного вторгнення.
На «Лукича» з Перемогою чекають дружина, донька, трирічний онук Максимко.
А ось син також захищає Батьківщину – служить у 14 омбр імені князя Романа Великого:
«Коли він повідомив про своє рішення добровольцем йти до військкомату, я сказав тільки одне: «Значить, сину, ми правильно тебе виховали…».
Як жартує «Лукич», сфера його компетенції у батальйоні поширюється від звичайного цвяха – до мінних загороджень та фортифікаційних споруд.
Пан Сергій запевняє, що точно знає, чим закінчиться війна:
«Поза всяким сумнівом – Перемога буде за нами!».
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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