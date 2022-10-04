Волинянин 32 роки пропрацював вчителем, а нині захищає Україну на фронті

Панслужить у Камінь-Каширському батальйоні Волинської бригади тероборони на посаді начальника групи сил підтримки.За псевдо чоловікові служить його по батькові – «Лукич», на честь тата, - розповіли у 100 окремій бригаді ТрО.Свого часу Сергій Лукич закінчив природничо-географічний факультет. І впродовж 32 років працював вчителем географії та хімії в одній із сільських шкіл на півночі Волині. З цієї посади і мобілізувався до ЗСУ після широкомасштабного вторгнення.На «Лукича» з Перемогою чекають дружина, донька, трирічний онук Максимко.А ось син також захищає Батьківщину – служить у 14 омбр імені князя Романа Великого:«Коли він повідомив про своє рішення добровольцем йти до військкомату, я сказав тільки одне: «Значить, сину, ми правильно тебе виховали…».Як жартує «Лукич», сфера його компетенції у батальйоні поширюється від звичайного цвяха – до мінних загороджень та фортифікаційних споруд.Пан Сергій запевняє, що точно знає, чим закінчиться війна:«Поза всяким сумнівом – Перемога буде за нами!».