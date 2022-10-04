Волинянин 32 роки пропрацював вчителем, а нині захищає Україну на фронті

Волинянин 32 роки пропрацював вчителем, а нині захищає Україну на фронті
Пан Сергій служить у Камінь-Каширському батальйоні Волинської бригади тероборони на посаді начальника групи сил підтримки.

За псевдо чоловікові служить його по батькові – «Лукич», на честь тата Лукаша Андріановича, - розповіли у 100 окремій бригаді ТрО.

Свого часу Сергій Лукич закінчив природничо-географічний факультет. І впродовж 32 років працював вчителем географії та хімії в одній із сільських шкіл на півночі Волині. З цієї посади і мобілізувався до ЗСУ після широкомасштабного вторгнення.

На «Лукича» з Перемогою чекають дружина, донька, трирічний онук Максимко.

А ось син також захищає Батьківщину – служить у 14 омбр імені князя Романа Великого:

«Коли він повідомив про своє рішення добровольцем йти до військкомату, я сказав тільки одне: «Значить, сину, ми правильно тебе виховали…».

Як жартує «Лукич», сфера його компетенції у батальйоні поширюється від звичайного цвяха – до мінних загороджень та фортифікаційних споруд.

Пан Сергій запевняє, що точно знає, чим закінчиться війна:

«Поза всяким сумнівом – Перемога буде за нами!».

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Теги: війна, Росія, Україна, вчитель, ЗСУ
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