У Луцьку – ДТП: водій легковика протаранив авто газовиків





Про це



Аварія сталася в суботу, 17 червня.



Повідомляють, що автомобіль «Мерседес» не пропустив авто газової служби. За попередньою інформацією, постраждалих немає. Автівки зазнали механічних пошкоджень.



Деталі – згодом.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцьку на перехресті вулиць Козакова та Хурсенка «мерседес» протаранив авто газової служби.Про це «Конкуренту» повідомили очевидці.Аварія сталася в суботу, 17 червня.Повідомляють, що автомобіль «Мерседес» не пропустив авто газової служби. За попередньою інформацією, постраждалих немає. Автівки зазнали механічних пошкоджень.Деталі – згодом.

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