У Луцьку – ДТП: водій легковика протаранив авто газовиків

У Луцьку – ДТП: водій легковика протаранив авто газовиків
У Луцьку на перехресті вулиць Козакова та Хурсенка «мерседес» протаранив авто газової служби.

Про це «Конкуренту» повідомили очевидці.

Аварія сталася в суботу, 17 червня.

Повідомляють, що автомобіль «Мерседес» не пропустив авто газової служби. За попередньою інформацією, постраждалих немає. Автівки зазнали механічних пошкоджень.

Деталі – згодом.

У Луцьку – ДТП: водій легковика протаранив авто газовиків

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Теги: ДТП, Луцьк, аварія
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