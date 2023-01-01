У Луцьку – ДТП: водій легковика протаранив авто газовиків
Сьогодні, 01:01
У Луцьку на перехресті вулиць Козакова та Хурсенка «мерседес» протаранив авто газової служби.
Про це «Конкуренту» повідомили очевидці.
Аварія сталася в суботу, 17 червня.
Повідомляють, що автомобіль «Мерседес» не пропустив авто газової служби. За попередньою інформацією, постраждалих немає. Автівки зазнали механічних пошкоджень.
Деталі – згодом.
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Про це «Конкуренту» повідомили очевидці.
Аварія сталася в суботу, 17 червня.
Повідомляють, що автомобіль «Мерседес» не пропустив авто газової служби. За попередньою інформацією, постраждалих немає. Автівки зазнали механічних пошкоджень.
Деталі – згодом.
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