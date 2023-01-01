Байден заявив, що не спрощуватиме вступ України до НАТО

Байден заявив, що не спрощуватиме вступ України до НАТО
США не мають наміру якось спрощувати процедуру вступу України до Північноатлантичного альянсу. Таку позицію висловив та пояснив американський президент Джо Байден.

Позицію Байдена озвучив журналіст Fox News. За його словами, очільник США негативно відповів на питання, чи буде він полегшувати вступ України до НАТО, пише 24 канал.

«Ні. Тому що вони мають відповідати тим самим стандартам. Тож я не збираюся полегшувати це», – сказав Байден.

Американський лідер вважає, що Україна зробила все, що стосується демонстрації здатності до військової координації.

"Але є ціле питання: чи безпечна їхня система? Чи не корумпована вона? Чи відповідає вона всім стандартам, які є у всіх інших країн НАТО? Я думаю, що буде. Я думаю, що може. Але це не відбудеться автоматично", – сказав він.

Зауважимо, що днями на зустрічі з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом Джо Байден заявив, що він готовий до спрощення шляху України до Альянсу, проте точних термінів вступу після перемоги над Росією він не називає.

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Теги: НАТО, Байден
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