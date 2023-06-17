Номінальний власник «Сенс Банку», відділення якого є у Луцьку, пригрозив Україні міжнародним судом

Номінальний власник «Сенс Банку», відділення якого є у Луцьку, пригрозив Україні міжнародним судом
Номінальний власник акцій "Сенс Банку" (до грудня 2022 року — "Альфа-Банк") ABH Holdings S.A. заявив, що у випадку націоналізації банку без компенсації ABHH понад номінальної суми звернеться до міжнародного суду.

Про це йдеться в заяві компанії, пише "Економічна правда".

Відповідна реакція ABHH була спричинена підписанням президентом законопроєкту №9107-1 щодо порядку виведення з ринку (націоналізації) банків, що належать підсанкційним особам.

"ABHH серйозно стурбований тим, що Національний банк України здійснить свій намір націоналізувати АТ "Сенс Банк" без компенсації ABHH понад номінальної суми", – йдеться в заяві.

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В ABHH додають, що у випадку націоналізації "Сенс Банку" збитків зазнають особи, які не знаходяться під санкціями, включаючи власників облігацій та непідсанкційних акціонерів ABHH – благодійної організації, що займається дослідженнями раку, та великого європейського банку.

"ABHH вживатиме відповідних заходів з точки зору як національного, так і міжнародного права та наявних договорів, щоб їх компенсувати. Зокрема, ABHH шукатиме захисту в межах двосторонньої угоди про захист інвестицій BLEU (Бельгія-Люксембург)- Україна", – додають в компанії.

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Теги: Сенс Банк, суд
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