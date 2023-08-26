Боксерка з Волині виграла Чемпіонат України
Сьогодні, 04:47
17 червня у Черкасах вихованка Володимирської ДЮСШ ім. О. Зінкевича 2009 р. н. Ангеліна Мелех виграла Чемпіонат України з боксу 2023.
Про це повідомила тренерка спортсменки Юлія Семко у фейсбуці, передає БУГ.
На спортивному майданчику в Черкасах зустрілися вихованці спортивних шкіл і клубів із майже всіх областей України. У ринзі хлопці змагалися у 16 вагових категоріях (від 40 до 90 кг), дівчата ж – у 13 (з 34 до 70 кг).
За перемогу в ринзі боролися 385 спортсменів, серед них – 299 хлопців та 79 дівчат.
“Чемпіони України 2023. Готуємось до Чемпіонату Європи, який відбудеться з 15-26.08.2023 в м. Марібор (Словенія). Вдячні організаторам за чудовий Чемпіонат”, – зазначила Юлія Семко.
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Про це повідомила тренерка спортсменки Юлія Семко у фейсбуці, передає БУГ.
На спортивному майданчику в Черкасах зустрілися вихованці спортивних шкіл і клубів із майже всіх областей України. У ринзі хлопці змагалися у 16 вагових категоріях (від 40 до 90 кг), дівчата ж – у 13 (з 34 до 70 кг).
За перемогу в ринзі боролися 385 спортсменів, серед них – 299 хлопців та 79 дівчат.
“Чемпіони України 2023. Готуємось до Чемпіонату Європи, який відбудеться з 15-26.08.2023 в м. Марібор (Словенія). Вдячні організаторам за чудовий Чемпіонат”, – зазначила Юлія Семко.
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