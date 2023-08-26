Боксерка з Волині виграла Чемпіонат України

Боксерка з Волині виграла Чемпіонат України
17 червня у Черкасах вихованка Володимирської ДЮСШ ім. О. Зінкевича 2009 р. н. Ангеліна Мелех виграла Чемпіонат України з боксу 2023.

Про це повідомила тренерка спортсменки Юлія Семко у фейсбуці, передає БУГ.

На спортивному майданчику в Черкасах зустрілися вихованці спортивних шкіл і клубів із майже всіх областей України. У ринзі хлопці змагалися у 16 вагових категоріях (від 40 до 90 кг), дівчата ж – у 13 (з 34 до 70 кг).

За перемогу в ринзі боролися 385 спортсменів, серед них – 299 хлопців та 79 дівчат.

“Чемпіони України 2023. Готуємось до Чемпіонату Європи, який відбудеться з 15-26.08.2023 в м. Марібор (Словенія). Вдячні організаторам за чудовий Чемпіонат”, – зазначила Юлія Семко.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: спорт, бокс, Ангеліна Мелех
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Дружина голови Луцької райради, який «втік» за кордон, розпродує сімейне майно
Як пропаганда змінює волинян, які виїхали у Білорусь і що вони кажуть про війну. ВІДЕО
«Втеча» голови Луцької райради: відповіді на деякі поширені запитання
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Номінальний власник «Сенс Банку», відділення якого є у Луцьку, пригрозив Україні міжнародним судом
Сьогодні, 06:00
Боксерка з Волині виграла Чемпіонат України
Сьогодні, 04:47
Байден заявив, що не спрощуватиме вступ України до НАТО
Сьогодні, 03:13
На Ковельській нетверезий водій Volkswagen спричинив аварію: як його покарали
Сьогодні, 02:05
У Луцьку – ДТП: водій легковика протаранив авто газовиків
Сьогодні, 01:01
Схожі новини
Волинянин Артем Михалик – чемпіон України з кікбоксингу WAKO Волинянин Артем Михалик – чемпіон України з кікбоксингу WAKO
06 червень, 07:33
Волинські боксери привезли із всеукраїнського турніру 19 медалей Волинські боксери привезли із всеукраїнського турніру 19 медалей
01 червень, 08:35
Волинська боксерка стала найкращою на турнірі в Чехії Волинська боксерка стала найкращою на турнірі в Чехії
10 травень, 02:17
Волинянин здобув срібло на міжнародному турнірі з боксу Волинянин здобув срібло на міжнародному турнірі з боксу
07 березень, 02:17
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Номінальний власник «Сенс Банку», відділення якого є у Луцьку, пригрозив Україні міжнародним судом
Сьогодні, 06:00
 0
Боксерка з Волині виграла Чемпіонат України
Сьогодні, 04:47
 0
Байден заявив, що не спрощуватиме вступ України до НАТО
Сьогодні, 03:13
 0
На Ковельській нетверезий водій Volkswagen спричинив аварію: як його покарали
Сьогодні, 02:05
 0
У Луцьку – ДТП: водій легковика протаранив авто газовиків
Сьогодні, 01:01
 0
Медіа
відео
1/8