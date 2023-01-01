На Ковельській нетверезий водій Volkswagen спричинив аварію: як його покарали

На Ковельській нетверезий водій Volkswagen спричинив аварію: як його покарали
Винуватця п’яної ДТП на вулиці Ковельській у Луцьку оштрафували на 17 тисяч гривень. Також чоловік рік не зможе керувати транспортними засобами.

Про це йдеться у постанові Луцького міськрайонного суду, передає ІА Волинські новини.

Аварія трапилася після 22 години 13 травня. П’яний водій Volkswagen Golf Ярослав Г. під час здійснення повороту ліворуч не надав переваги в русі BMW 730D, який рухався в попутному напрямку, внаслідок чого відбулося зіткнення.

Під час освідування водія Volkswagen драгер показав 1,63 проміле, що в понад вісім разів перевищує допустиму норму алкоголю в крові.

Ярослав Г., який працює на посаді оператора у СП ТзОВ «Модерн-Експо», на суді не заперечував своєї вини.

В підсумку він був оштрафований на 17 тисяч гривень. Також Ярослав Г. протягом року не матиме права керувати транспортними засобами.

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Теги: ДТП, Луцьк, аварія
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