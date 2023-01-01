На Ковельській нетверезий водій Volkswagen спричинив аварію: як його покарали





Про це йдеться у постанові Луцького міськрайонного суду, передає



Аварія трапилася після 22 години 13 травня. П’яний водій Volkswagen Golf Ярослав Г. під час здійснення повороту ліворуч не надав переваги в русі BMW 730D, який рухався в попутному напрямку, внаслідок чого відбулося зіткнення.



Під час освідування водія Volkswagen драгер показав 1,63 проміле, що в понад вісім разів перевищує допустиму норму алкоголю в крові.



Ярослав Г., який працює на посаді оператора у СП ТзОВ «Модерн-Експо», на суді не заперечував своєї вини.



В підсумку він був оштрафований на 17 тисяч гривень. Також Ярослав Г. протягом року не матиме права керувати транспортними засобами.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Винуватця п’яної ДТП на вулиці Ковельській у Луцьку оштрафували на 17 тисяч гривень. Також чоловік рік не зможе керувати транспортними засобами.Про це йдеться у постанові Луцького міськрайонного суду, передає ІА Волинські новини Аварія трапилася після 22 години 13 травня. П’яний водій Volkswagen Golf Ярослав Г. під час здійснення повороту ліворуч не надав переваги в русі BMW 730D, який рухався в попутному напрямку, внаслідок чого відбулося зіткнення.Під час освідування водія Volkswagen драгер показав 1,63 проміле, що в понад вісім разів перевищує допустиму норму алкоголю в крові., який працює на посаді оператора у СП ТзОВ «Модерн-Експо», на суді не заперечував своєї вини.В підсумку він був оштрафований на 17 тисяч гривень. Також Ярослав Г. протягом року не матиме права керувати транспортними засобами.

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