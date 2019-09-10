У Луцьку серед білого дня пограбували чоловіка





Відповідний вирок ухвалив Луцький міськрайонний суд, пише



З матеріалів справи відомо, що грабіж трапився 4 травня в обідню пору поблизу будинку №47 на вулиці Домни Гордіюк, в якому розташований «Еко маркет». Раніше судимий Андрій Ф. вирвав з рук чоловіка сумку-месенджер, у якій було два мобільні телефони та документи. Сума збитків – 2 тисячі 749 гривень.



Своїми діями злочинець скоїв кримінальне правопорушення, передбачене ч.4 ст.186 КК України.



Він визнав свою вину, розповівши на суді, що один з телефонів здав у ломбард, а отримані гроші витратив на власні потреби. Інший телефон залишив собі у користування. Збитки грабіжник відшкодував частково, повернувши один телефон працівникам поліції.



Потерпілий цивільний позов не заявляв. Щодо покарання – поклався на думку суду.



Представники Феміди призначили Андрію Ф. покарання у виді семи років позбавлення волі, приєднавши до остаточного вироку місяць невідбутого покарання.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Понад сім років за ґратами проведе злочинець, який пограбував чоловіка в обласному центрі Волині, вирвавши у нього сумку.Відповідний вирок ухвалив Луцький міськрайонний суд, пише ІА Волинські новини З матеріалів справи відомо, що грабіж трапився 4 травня в обідню пору поблизу будинку №47 на вулиці Домни Гордіюк, в якому розташований «Еко маркет». Раніше судимийвирвав з рук чоловіка сумку-месенджер, у якій було два мобільні телефони та документи. Сума збитків – 2 тисячі 749 гривень.Своїми діями злочинець скоїв кримінальне правопорушення, передбачене ч.4 ст.186 КК України.Він визнав свою вину, розповівши на суді, що один з телефонів здав у ломбард, а отримані гроші витратив на власні потреби. Інший телефон залишив собі у користування. Збитки грабіжник відшкодував частково, повернувши один телефон працівникам поліції.Потерпілий цивільний позов не заявляв. Щодо покарання – поклався на думку суду.Представники Феміди призначили Андрію Ф. покарання у виді семи років позбавлення волі, приєднавши до остаточного вироку місяць невідбутого покарання.

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