У Луцьку серед білого дня пограбували чоловіка
Сьогодні, 07:07
Понад сім років за ґратами проведе злочинець, який пограбував чоловіка в обласному центрі Волині, вирвавши у нього сумку.
Відповідний вирок ухвалив Луцький міськрайонний суд, пише ІА Волинські новини.
З матеріалів справи відомо, що грабіж трапився 4 травня в обідню пору поблизу будинку №47 на вулиці Домни Гордіюк, в якому розташований «Еко маркет». Раніше судимий Андрій Ф. вирвав з рук чоловіка сумку-месенджер, у якій було два мобільні телефони та документи. Сума збитків – 2 тисячі 749 гривень.
Своїми діями злочинець скоїв кримінальне правопорушення, передбачене ч.4 ст.186 КК України.
Він визнав свою вину, розповівши на суді, що один з телефонів здав у ломбард, а отримані гроші витратив на власні потреби. Інший телефон залишив собі у користування. Збитки грабіжник відшкодував частково, повернувши один телефон працівникам поліції.
Потерпілий цивільний позов не заявляв. Щодо покарання – поклався на думку суду.
Представники Феміди призначили Андрію Ф. покарання у виді семи років позбавлення волі, приєднавши до остаточного вироку місяць невідбутого покарання.
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Відповідний вирок ухвалив Луцький міськрайонний суд, пише ІА Волинські новини.
З матеріалів справи відомо, що грабіж трапився 4 травня в обідню пору поблизу будинку №47 на вулиці Домни Гордіюк, в якому розташований «Еко маркет». Раніше судимий Андрій Ф. вирвав з рук чоловіка сумку-месенджер, у якій було два мобільні телефони та документи. Сума збитків – 2 тисячі 749 гривень.
Своїми діями злочинець скоїв кримінальне правопорушення, передбачене ч.4 ст.186 КК України.
Він визнав свою вину, розповівши на суді, що один з телефонів здав у ломбард, а отримані гроші витратив на власні потреби. Інший телефон залишив собі у користування. Збитки грабіжник відшкодував частково, повернувши один телефон працівникам поліції.
Потерпілий цивільний позов не заявляв. Щодо покарання – поклався на думку суду.
Представники Феміди призначили Андрію Ф. покарання у виді семи років позбавлення волі, приєднавши до остаточного вироку місяць невідбутого покарання.
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