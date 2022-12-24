Росіяни обстрілють населені пункти України та дезертирують: ситуація в регіонах станом на ранок 18 червня. ЗВЕДЕННЯ ГЕНШТАБУ

Протягом доби 17 червня противник завдав 43-х авіаційних та 4х ракетних ударів, 51х атаку МЛРС по позиціях українських військ та різних населених пунктах.Ймовірність ракетних та авіаційних ударів по Україні залишається високою, - про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.Основні зусилля противник зосереджує на сокирах Лимана, Бахмута, Авдіївці та Мар'їнки, а протягом доби 17 червня відбулися 26-х бойових дій.сокири: без суттєвих змін.Сокири: противник протягом доби 17 червня завдав авіаудару по Янжулівці (Чернігівська область). Окупанти обстріляли з мінометів та артилерії населені пункти Клюси, Янжулівка, Костобобрів, Галаханівка, Грем'яч (Чернігівська область), Чуїківка, Бачівськ, Сваркове, Атинське, Старикове, Бояро-Лежачі, Старі Вирки, Соснівка, Іскрисківщина, Вольфине, Басівка, Миропілля, Степок, Краснопілля, Новодмитрівка, Велика Писарівка, Пономаренки (Сумська область), Гур'їв, Козачок, Уди, , Козача Лопань, Стрілеча, Стариця, Огірцеве, Плетенівка, Вовчанські Хутори, Покаляне, Охримівка, Круле, Бударки, Землянки, Лошакове, Потихонове, Комісарове (Харківська область).вісь: ворог спробував наступальних операцій у напрямку Новоселівське (Луганська область) та Берестове (Харківська область) без успіху. Противник обстріляв з артилерії та мінометів Фихолівку, Дворічну, Западне, Кам'янку, Кислівку (Харківська область), Новоселівське (Луганськ).вісь: ворог провів наступальні операції у білогорівці (Луганська область), без успіху. Стельмахівка, Невське, Білогорівка (Луганська область), Торське, Верхньокам'янське, Роздолівка, Спірне, Серебрянка (Донецька область).Бахмутська вісь: від ворожих артилерійських обстрілів постраждали міста Оріхово-Василівка, Богданівка, Хромове, Часів Яр, Іванівське, Озар'янівка, Біла Гора, Костянтинівка та Південне (Донецька область).: противник провів невдалі наступ в околицях Степове та Авдіївки, завдав авіаудари по околицях Сухи Балки та Авдіївки. Окупанти обстріляли з артилерії населені пункти Степове, Тоненке, Первомайське, Авдіївка, Веселе та Карлівка (Донецька область).: українські захисники відбили всі атаки ворога в околицях міста Мар'їнка. Ворог завдав авіаудару в околицях Красногорівки (Донецька область). Водночас окупанти обстріляли з артилерії населених пунктів Красногорівка, Йоргіївка, Мар'їнка, Поб'єда, Максимілянівка, Костянтинівка (Донецька область).ворог намагався наступальних операцій у напрямку Новомихайлівки та Водяне (Донецька область) без успіху. Російські сили завдали авіаударів поблизу Золота-Нива, Благодатне та Вугледара. Окупанти обстріляли населені пункти Шахтарське, Пречистівка, Новомихайлівка, Вугледар, Сторожеве, Новосілка та Новопіль (Донецька область).: противник тримається на обороні. Ворог завдав авіаудару по околицях Мала Токмачка (Запорізька область), Гаврилівки, Козацьке та Комишани (Херсонська область). Окупанти обстріляли з артилерії населені пункти Ольгівське, Гуляйполе, Залізничне, Гуляйпільське, Новодарівка, Левадне, Малинівка, Червоне, Новоандріївка, Степове, Лобкове, Степногірське, Кам'янське (Запорізька область), Нікополь (Дніпропетровська область), Михайлівка, Новодмитрівка, Червоний Маяк, Шляхове, Берислав, Веселе, Козацьке, Миколаївка, Бургунка, Ольгівка, Тягинка, Новотях а, Понятівка, Садове, Молодіжне, Антонівка, Херсон, Чорнобаївка, Ромашкове, Дніпровське, Берегове, Велетенське, Кізомись, Софіївка (Херсонська область) та Очаків (Миколаївська область).Російські дезертири тікають з прифронтової зони на тимчасово окупованих територіях Луганської області. Повідомляється, що у лісових насадженнях поблизу населеного пункту Новорозсош обшуки групи російських дезертирів з-поміж мобілізованих. До пошуків залучені підрозділи Росгвардії (російської Нацгвардії).Протягом доби 17 червня Повітряні сили України завдали 14х авіаударів по зосередженню військ противника. Також українські захисники знищили 2х зенітні ракетні системи.Протягом доби 17 червня українські ракетно-артилерійські війська уразили 3х командні позиції, 2х зосередження військ, 5х склади боєприпасів та 3х артилерійські підрозділи.