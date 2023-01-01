Центр реабілітації на Волині отримав обладнання вартістю понад 4 мільйони

Ковельський центр реабілітації та надання паліативної допомоги отримав дороговартісне діагностичне устаткування.Про це повідомили у Волинській облраді.Рентгенівська система DR 100e та ультразвуковий комплекс DC 40 – найновішої модифікації, загальна вартість обладнання перевищує 4 мільйони гривень.Керівниця реабілітаційного центрурозповіла, що додаткова цінність устаткування у його мобільності, адже пацієнти обласного комунального закладу – це паліативні хворі, прикуті до ліжка, окрім того тут проводять комплексну реабілітацію для хворих після інсульту, а також дітям зі сколіозом та плоскостопістю.«Наш заклад дуже потребував такого обладнання. Тим більше, що невдовзі плануємо відновлювати і наших поранених захисників», - зазначила директорка медичної установи.Вона додала, що із запитом про забезпечення діагностичним устаткуванням центр реабілітації та надання паліативної допомоги звернувся до Міністерства охорони здоров’я, яке і задовольнило потребу за сприяння міжнародних партнерів.Сучасну діагностичну апаратуру для Ковельського реабілітаційного центру придбала німецько-українська благочинна асоціація Українці в Німеччині Ukrainian Future.