Центр реабілітації на Волині отримав обладнання вартістю понад 4 мільйони
Сьогодні, 11:45
Ковельський центр реабілітації та надання паліативної допомоги отримав дороговартісне діагностичне устаткування.
Про це повідомили у Волинській облраді.
Рентгенівська система DR 100e та ультразвуковий комплекс DC 40 – найновішої модифікації, загальна вартість обладнання перевищує 4 мільйони гривень.
Керівниця реабілітаційного центру Наталя Віслогузова розповіла, що додаткова цінність устаткування у його мобільності, адже пацієнти обласного комунального закладу – це паліативні хворі, прикуті до ліжка, окрім того тут проводять комплексну реабілітацію для хворих після інсульту, а також дітям зі сколіозом та плоскостопістю.
«Наш заклад дуже потребував такого обладнання. Тим більше, що невдовзі плануємо відновлювати і наших поранених захисників», - зазначила директорка медичної установи.
Вона додала, що із запитом про забезпечення діагностичним устаткуванням центр реабілітації та надання паліативної допомоги звернувся до Міністерства охорони здоров’я, яке і задовольнило потребу за сприяння міжнародних партнерів.
Сучасну діагностичну апаратуру для Ковельського реабілітаційного центру придбала німецько-українська благочинна асоціація Українці в Німеччині Ukrainian Future.
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Про це повідомили у Волинській облраді.
Рентгенівська система DR 100e та ультразвуковий комплекс DC 40 – найновішої модифікації, загальна вартість обладнання перевищує 4 мільйони гривень.
Керівниця реабілітаційного центру Наталя Віслогузова розповіла, що додаткова цінність устаткування у його мобільності, адже пацієнти обласного комунального закладу – це паліативні хворі, прикуті до ліжка, окрім того тут проводять комплексну реабілітацію для хворих після інсульту, а також дітям зі сколіозом та плоскостопістю.
«Наш заклад дуже потребував такого обладнання. Тим більше, що невдовзі плануємо відновлювати і наших поранених захисників», - зазначила директорка медичної установи.
Вона додала, що із запитом про забезпечення діагностичним устаткуванням центр реабілітації та надання паліативної допомоги звернувся до Міністерства охорони здоров’я, яке і задовольнило потребу за сприяння міжнародних партнерів.
Сучасну діагностичну апаратуру для Ковельського реабілітаційного центру придбала німецько-українська благочинна асоціація Українці в Німеччині Ukrainian Future.
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