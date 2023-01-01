Поруч з Україною немає переміщень російських військ чи «вагнерівців», – прикордонники





Про це повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко в ефірі телемарафону "Єдині новини", передає кореспондент



"Підрозділи розвідки України, в тому числі ДПСУ, продовжують відстежувати ситуацію з переміщенням на територію Білорусі російських найманців з приватних військових компаній. Якщо безпосередньо говорити про лінію нашого кордону, то ситуація тут залишається повністю контрольованою. Поруч з нашим кордоном не відмічається ні переміщення техніки, ні особового складу будь-яких підрозділів: чи то російських найманців, чи підрозділів армії Білорусі чи росії", - сказав Демченко.



Водночас, за його словами, Україна має бути готовою до розвитку будь-яких подій. Саме тому, зазначив він, як і раніше, продовжується укріплення кордону з Білоруссю, щоб мати можливість протидіяти будь-якій загрозі, яка може йти з цього напрямку.



Як повідомляв Укрінформ, до Білорусі прибули декілька колон "вагнерівців". Раніше з’явилася інформація, що влада Білорусі дозволила їм розташуватися табором у селі Цель Могильовської області, де облаштовані намети для майже 9 тисяч осіб.



Командувач Об'єднаних сил Збройних сил України генерал-лейтенант Сергій Наєв заявив, що дії членів ПВК "Вагнер" у Білорусі відбуваються з метою психологічного тиску та залякування населення України.



За даними ДПСУ,

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Ситуація на кордоні з Білоруссю залишається повністю контрольованою, не зафіксовано ніяких переміщень ні ворожої техніки, ні особового складу.Про це повідомив речник Державної прикордонної служби Українив ефірі телемарафону "Єдині новини", передає кореспондент Укрінформу "Підрозділи розвідки України, в тому числі ДПСУ, продовжують відстежувати ситуацію з переміщенням на територію Білорусі російських найманців з приватних військових компаній. Якщо безпосередньо говорити про лінію нашого кордону, то ситуація тут залишається повністю контрольованою. Поруч з нашим кордоном не відмічається ні переміщення техніки, ні особового складу будь-яких підрозділів: чи то російських найманців, чи підрозділів армії Білорусі чи росії", - сказав Демченко.Водночас, за його словами, Україна має бути готовою до розвитку будь-яких подій. Саме тому, зазначив він, як і раніше, продовжується укріплення кордону з Білоруссю, щоб мати можливість протидіяти будь-якій загрозі, яка може йти з цього напрямку.Як повідомляв Укрінформ, до Білорусі прибули декілька колон "вагнерівців". Раніше з’явилася інформація, що влада Білорусі дозволила їм розташуватися табором у селі Цель Могильовської області, де облаштовані намети для майже 9 тисяч осіб.Командувач Об'єднаних сил Збройних сил України генерал-лейтенантзаявив, що дії членів ПВК "Вагнер" у Білорусі відбуваються з метою психологічного тиску та залякування населення України.За даними ДПСУ, кількість найманців приватних військових компаній на території Білорусі може сягати близько п'яти тисяч осіб.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію