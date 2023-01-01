Поруч з Україною немає переміщень російських військ чи «вагнерівців», – прикордонники

Поруч з Україною немає переміщень російських військ чи «вагнерівців», – прикордонники
Ситуація на кордоні з Білоруссю залишається повністю контрольованою, не зафіксовано ніяких переміщень ні ворожої техніки, ні особового складу.

Про це повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко в ефірі телемарафону "Єдині новини", передає кореспондент Укрінформу.

"Підрозділи розвідки України, в тому числі ДПСУ, продовжують відстежувати ситуацію з переміщенням на територію Білорусі російських найманців з приватних військових компаній. Якщо безпосередньо говорити про лінію нашого кордону, то ситуація тут залишається повністю контрольованою. Поруч з нашим кордоном не відмічається ні переміщення техніки, ні особового складу будь-яких підрозділів: чи то російських найманців, чи підрозділів армії Білорусі чи росії", - сказав Демченко.

Водночас, за його словами, Україна має бути готовою до розвитку будь-яких подій. Саме тому, зазначив він, як і раніше, продовжується укріплення кордону з Білоруссю, щоб мати можливість протидіяти будь-якій загрозі, яка може йти з цього напрямку.

Як повідомляв Укрінформ, до Білорусі прибули декілька колон "вагнерівців". Раніше з’явилася інформація, що влада Білорусі дозволила їм розташуватися табором у селі Цель Могильовської області, де облаштовані намети для майже 9 тисяч осіб.

Командувач Об'єднаних сил Збройних сил України генерал-лейтенант Сергій Наєв заявив, що дії членів ПВК "Вагнер" у Білорусі відбуваються з метою психологічного тиску та залякування населення України.

За даними ДПСУ, кількість найманців приватних військових компаній на території Білорусі може сягати близько п'яти тисяч осіб.

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Теги: Росія, Україна, війна, вагнерівці, Білорусь
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