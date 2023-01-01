Дівчата з Луцька спекли для військових понад 600 кілограмів хліба. ВІДЕО

Анна Дігалевич із подругами. Дівчині – 17, цього року вона закінчила школу.







"Ми знаємо, для чого печемо цей хліб. Тому що ми знаємо, що наші хлопці будуть там ситі. Якщо вони будуть ситі, то все буде класно і наша країна в надійних руках. Готуємо з хорошими думками", – говорить Анна Дігалевич.



Готують дівчата на кухні вдома в Ані. Допомагає подруга Катерина Куриця. Дівчата навчалися у паралельних класах. З перших днів повномасштабної війни раз або двічі на тиждень разом печуть хліб.



"Не було ніколи: о Боже, я втомилася, не буду. Ти щось можеш зробити для Перемоги, ти можеш якось підтримати. Бо ми – підлітки, ми не завжди можемо фінансово підтримати, ми не можемо піти воювати. Але ми можемо зробити щось, що від нас залежить", – каже Катерина.



Рецепт пшеничного хліба, каже Анна, нескладний: цукор змішують з дріжджами, додають воду, сіль та борошно. Тісто 10 хвилин місять в комбайні або вибивають руками.



Коли тісто підійде – дівчата його розкладають у спеціальні форми і ще дають трохи підрости. Тоді хліб буде більш пухким і незбитим.



21 липня дівчата зробили 16 порцій на 15 кілограмів хліба. Його оздоблюють патріотичними візерунками і відправляють у духовку.



Купувати продукти для випікання дівчатам допомагає мама Анни Оксана Дігалевич. "Вони обрали такий шлях і я радію тому насправді, що вони допомагають. Ми просто вдячні хлопцям, що ми спимо в своєму ліжку, в своїй домівці, і це дуже важливо. А ми мінімум, чим ми можемо допомогти, це те, що ми робимо", – говорить жінка.



Свіжоспечений хліб підлітки спаковують у коробки і везуть у благодійний фонд "Старе місто Луцьк". Далі його передадуть на схід України – каже волонтер Ігор Андрощук: "Хліб завжди важливий. А в теперішній час тим більше. Він їде в різних напрямках".



Анна Дігалевич каже: хліб для військових з подругами будуть пекти до Перемоги України. З передової дівчата отримують світлини та подяки від військових.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Понад 600 кілограмів хліба для військових за час повномасштабної війни спекла лучанкаіз подругами. Дівчині – 17, цього року вона закінчила школу. Суспільному дівчина розповіла: першу випічку для захисників зробила торік 25 лютого. Це були печиво та пироги. Потім школярки вирішили разом для захисників пекти хліб."Ми знаємо, для чого печемо цей хліб. Тому що ми знаємо, що наші хлопці будуть там ситі. Якщо вони будуть ситі, то все буде класно і наша країна в надійних руках. Готуємо з хорошими думками", – говорить Анна Дігалевич.Готують дівчата на кухні вдома в Ані. Допомагає подругаДівчата навчалися у паралельних класах. З перших днів повномасштабної війни раз або двічі на тиждень разом печуть хліб."Не було ніколи: о Боже, я втомилася, не буду. Ти щось можеш зробити для Перемоги, ти можеш якось підтримати. Бо ми – підлітки, ми не завжди можемо фінансово підтримати, ми не можемо піти воювати. Але ми можемо зробити щось, що від нас залежить", – каже Катерина.Рецепт пшеничного хліба, каже Анна, нескладний: цукор змішують з дріжджами, додають воду, сіль та борошно. Тісто 10 хвилин місять в комбайні або вибивають руками.Коли тісто підійде – дівчата його розкладають у спеціальні форми і ще дають трохи підрости. Тоді хліб буде більш пухким і незбитим.21 липня дівчата зробили 16 порцій на 15 кілограмів хліба. Його оздоблюють патріотичними візерунками і відправляють у духовку.Купувати продукти для випікання дівчатам допомагає мама Анни. "Вони обрали такий шлях і я радію тому насправді, що вони допомагають. Ми просто вдячні хлопцям, що ми спимо в своєму ліжку, в своїй домівці, і це дуже важливо. А ми мінімум, чим ми можемо допомогти, це те, що ми робимо", – говорить жінка.Свіжоспечений хліб підлітки спаковують у коробки і везуть у благодійний фонд "Старе місто Луцьк". Далі його передадуть на схід України – каже волонтер: "Хліб завжди важливий. А в теперішній час тим більше. Він їде в різних напрямках".Анна Дігалевич каже: хліб для військових з подругами будуть пекти до Перемоги України. З передової дівчата отримують світлини та подяки від військових.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію