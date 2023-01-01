ДТП у Луцьку: автомобіль «УРАЛ» виїхав на евакуатор. ВІДЕО





Про це повідомили у Департаменті муніципальної варти Луцької міськради.



«Водій автомобіля «УРАЛ», не дотримався безпечної дистанції та здійснив зіткнення з автомобілем марки «MAN». Для повного та об'єктивного дослідження вказаної ситуації, відеоматеріали було надані працівникам поліції. В автопригоді ніхто не постраждав, тільки транспортні засоби зазнали механічних пошкоджень», - йдеться у дописі.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 19 липня 2023 о 14:55 камерами відеоспостереження було зафіксовано ДТП на вулиці Дубнівській за участі двох вантажних автомобілів.Про це повідомили у Департаменті муніципальної варти Луцької міськради.«Водій автомобіля «УРАЛ», не дотримався безпечної дистанції та здійснив зіткнення з автомобілем марки «MAN». Для повного та об'єктивного дослідження вказаної ситуації, відеоматеріали було надані працівникам поліції. В автопригоді ніхто не постраждав, тільки транспортні засоби зазнали механічних пошкоджень», - йдеться у дописі.

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