П’ять ножових поранень: на Волині чоловік зарізав 40-річного сусіда

Учора, 23 липня, близько опівночі, до поліції надійшло повідомлення від волинянина про виявлення мертвим сусіда – 40-річного мешканця Ковеля.Спеціалісти виявили у нього п’ять ножових поранень. На місці події правоохоронці ретельно зібрали речові докази, слідову інформацію, опитали свідків, - повідомляє сектор комунікації поліції Волинської областіПід час першочергових оперативно-розшукових заходів поліцейські з’ясували, що до скоєння злочину причетний 55-річний сусід загиблого, з яким у нього виник конфлікт.Зловмисника затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України, йому вже оголосили про підозру за ст. 115 Кримінального кодексу України.Мова йде про умисне вбивство.Наразі вирішується питання про обрання чоловіку запобіжного заходу.