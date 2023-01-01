П’ять ножових поранень: на Волині чоловік зарізав 40-річного сусіда

П’ять ножових поранень: на Волині чоловік зарізав 40-річного сусіда
Учора, 23 липня, близько опівночі, до поліції надійшло повідомлення від волинянина про виявлення мертвим сусіда – 40-річного мешканця Ковеля.

Спеціалісти виявили у нього п’ять ножових поранень. На місці події правоохоронці ретельно зібрали речові докази, слідову інформацію, опитали свідків, - повідомляє сектор комунікації поліції Волинської області

Під час першочергових оперативно-розшукових заходів поліцейські з’ясували, що до скоєння злочину причетний 55-річний сусід загиблого, з яким у нього виник конфлікт.

Зловмисника затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України, йому вже оголосили про підозру за ст. 115 Кримінального кодексу України.

Мова йде про умисне вбивство.

Наразі вирішується питання про обрання чоловіку запобіжного заходу.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У яких умовах готують і зберігають їжу в «Пузатій хаті»: кухню ресторану показали зсередини. ФОТО
Сьогодні у Луцьку відкривають МОТ: що тут всередині і як працюватиме. ФОТО
Великий монтаж на Театральному майдані: що тут буде. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Переселенка з Харкова почала писати вірші українською мовою на Волині
Сьогодні, 10:35
Дівчата з Луцька спекли для військових понад 600 кілограмів хліба. ВІДЕО
Сьогодні, 10:16
П’ять ножових поранень: на Волині чоловік зарізав 40-річного сусіда
Сьогодні, 10:08
ДТП у Луцьку: автомобіль «УРАЛ» виїхав на евакуатор. ВІДЕО
Сьогодні, 09:55
ЗСУ за тиждень звільнили понад 16 кв. км території, — Міноборони
Сьогодні, 09:25
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Поруч з Україною немає переміщень російських військ чи «вагнерівців», – прикордонники
Сьогодні, 10:43
 0
Переселенка з Харкова почала писати вірші українською мовою на Волині
Сьогодні, 10:35
 0
Дівчата з Луцька спекли для військових понад 600 кілограмів хліба. ВІДЕО
Сьогодні, 10:16
 0
П’ять ножових поранень: на Волині чоловік зарізав 40-річного сусіда
Сьогодні, 10:08
 0
ДТП у Луцьку: автомобіль «УРАЛ» виїхав на евакуатор. ВІДЕО
Сьогодні, 09:55
 0
Медіа
відео
1/8