П’ять ножових поранень: на Волині чоловік зарізав 40-річного сусіда
Сьогодні, 10:08
Учора, 23 липня, близько опівночі, до поліції надійшло повідомлення від волинянина про виявлення мертвим сусіда – 40-річного мешканця Ковеля.
Спеціалісти виявили у нього п’ять ножових поранень. На місці події правоохоронці ретельно зібрали речові докази, слідову інформацію, опитали свідків, - повідомляє сектор комунікації поліції Волинської області
Під час першочергових оперативно-розшукових заходів поліцейські з’ясували, що до скоєння злочину причетний 55-річний сусід загиблого, з яким у нього виник конфлікт.
Зловмисника затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України, йому вже оголосили про підозру за ст. 115 Кримінального кодексу України.
Мова йде про умисне вбивство.
Наразі вирішується питання про обрання чоловіку запобіжного заходу.
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Спеціалісти виявили у нього п’ять ножових поранень. На місці події правоохоронці ретельно зібрали речові докази, слідову інформацію, опитали свідків, - повідомляє сектор комунікації поліції Волинської області
Під час першочергових оперативно-розшукових заходів поліцейські з’ясували, що до скоєння злочину причетний 55-річний сусід загиблого, з яким у нього виник конфлікт.
Зловмисника затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України, йому вже оголосили про підозру за ст. 115 Кримінального кодексу України.
Мова йде про умисне вбивство.
Наразі вирішується питання про обрання чоловіку запобіжного заходу.
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