ЗСУ за тиждень звільнили понад 16 кв. км території, — Міноборони





Про це заявила заступниця Міністра оборони України Ганна Маляр в Military Media Center.



Українські війська продовжують ведення наступальної операції на декількох ділянках у бік Мелітополя та Бердянська.



Нагадаємо,

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