ЗСУ за тиждень звільнили понад 16 кв. км території, — Міноборони
Сьогодні, 09:25
Сили оборони України за тиждень просунулися на 12 кв. км на півдні та на близько 4 кв. км - на Бахмутському напрямку.
Про це заявила заступниця Міністра оборони України Ганна Маляр в Military Media Center.
Українські війська продовжують ведення наступальної операції на декількох ділянках у бік Мелітополя та Бердянська.
Нагадаємо, Україна відвоювала половину території, яку захопила рф, − Блінкен.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це заявила заступниця Міністра оборони України Ганна Маляр в Military Media Center.
Українські війська продовжують ведення наступальної операції на декількох ділянках у бік Мелітополя та Бердянська.
Нагадаємо, Україна відвоювала половину території, яку захопила рф, − Блінкен.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
ДТП у Луцьку: автомобіль «УРАЛ» виїхав на евакуатор. ВІДЕО
Сьогодні, 09:55
ЗСУ за тиждень звільнили понад 16 кв. км території, — Міноборони
Сьогодні, 09:25
Курс валют у Луцьку 24 липня
Сьогодні, 09:10
У Криму є влучання в склад боєприпасів окупантів
Сьогодні, 09:07
Медіа