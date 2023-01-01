У Криму є влучання в склад боєприпасів окупантів

Ставленик Кремля, так званий "глава Криму"заявив про влучання в склад боєприпасів окупантів у Джанкойському районі, при цьому він стверджує нібито над Кримом збили 11 дронів.Про це йдеться у його Telegram-каналі."У небі над Кримом збито силами ППО і подавлено засобами РЕБ 11 БПЛА противника.Сталося влучання в склад боєприпасів у Джанкойському районі", - йдеться в дописі.Аксьонов також заявив, що окупанти призупинили рух залізницею в Джанкойському районі та автомобільною трасою Джанкой-Сімферополь.Крім того вони вирішили евакуювати населення довколишніх сіл у радіусі 5 кілометрів від місця вибуху у Джанкойському районі.За його словами, попередньо постраждалих унаслідок вибуху на складі в Криму немає.Також він заявив нібито уламками БПЛА пошкоджено приватний будинок у Кіровському районі.