У Криму є влучання в склад боєприпасів окупантів
Сьогодні, 09:07
Ставленик Кремля, так званий "глава Криму" Сергій Аксьонов заявив про влучання в склад боєприпасів окупантів у Джанкойському районі, при цьому він стверджує нібито над Кримом збили 11 дронів.
Про це йдеться у його Telegram-каналі.
"У небі над Кримом збито силами ППО і подавлено засобами РЕБ 11 БПЛА противника.Сталося влучання в склад боєприпасів у Джанкойському районі", - йдеться в дописі.
Аксьонов також заявив, що окупанти призупинили рух залізницею в Джанкойському районі та автомобільною трасою Джанкой-Сімферополь.
Крім того вони вирішили евакуювати населення довколишніх сіл у радіусі 5 кілометрів від місця вибуху у Джанкойському районі.
За його словами, попередньо постраждалих унаслідок вибуху на складі в Криму немає.
Також він заявив нібито уламками БПЛА пошкоджено приватний будинок у Кіровському районі.
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Про це йдеться у його Telegram-каналі.
"У небі над Кримом збито силами ППО і подавлено засобами РЕБ 11 БПЛА противника.Сталося влучання в склад боєприпасів у Джанкойському районі", - йдеться в дописі.
Аксьонов також заявив, що окупанти призупинили рух залізницею в Джанкойському районі та автомобільною трасою Джанкой-Сімферополь.
Крім того вони вирішили евакуювати населення довколишніх сіл у радіусі 5 кілометрів від місця вибуху у Джанкойському районі.
За його словами, попередньо постраждалих унаслідок вибуху на складі в Криму немає.
Також він заявив нібито уламками БПЛА пошкоджено приватний будинок у Кіровському районі.
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